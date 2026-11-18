E-Bikes, «Tonies»-Figuren, Lampen oder ein Subaru für 100 Franken: Schweizer Ämter verkaufen eingezogene Gegenstände online. Ricardo ist dabei nicht mehr allein, denn immer mehr Behörden wechseln zu eGant.

Darum gehts Staatsanwaltschaften und Betreibungsämter versteigern beschlagnahmte Waren online

Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat auf Ricardo bereits über 7000 Artikel verkauft

Statt Ricardo wechseln immer mehr Ämter zu eGant

Janic Urech Redaktor Politik

Die Stadt Zürich bietet E-Bikes an und die Stadt Frauenfeld ein paar Kinderfiguren. Beide Angebote stammen von den jeweiligen Staatsanwaltschaften, aber auch Betreibungs- und Konkursämter verhökern regelmässig allerlei Gegenstände. Bei einem Konkurs oder einer Betreibung zieht das jeweilige Amt Besitztümer des Schuldners ein, um die Schulden zu begleichen. Auf Secondhand-Plattformen wie Ricardo werden sie anschliessend los, was sie zuvor beschlagnahmt haben.

Auf dem Onlineportal Ricardo kann jedermann alte Kleider, Möbel oder sonstige Gegenstände inserieren und sie in einer Auktion an den Höchstbietenden verkaufen. Seit einer Weile nutzen aber auch Behörden die Plattform. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat beispielsweise bereits über 7000 Artikel über Ricardo versteigert. Aktuell bietet die Thurgauer Behörde eine Sammlung von «Tonies»-Figuren an. Wie viel die Staatsanwaltschaft Frauenfeld mit den Verkäufen über Ricardo verdient, kann sie auf Anfrage von Blick nicht sagen.

Eine andere Behörde, die die Plattform nutzt, ist das Betreibungsamt Thal-Gäu im Kanton Solothurn. Auf deren Seite ist aktuell eine ganze Reihe verschiedenster Lampen inseriert. Für jedes Angebot zahlen Käufer genau einen Franken Mindestgebot. Auch ein Set mit vier Pneus inklusive Felgen gibt es zum selben Preis. Viel Geld verdienen dürfte das Amt damit nicht.

Walliser Ricardo-Verbot

Die Nutzung von Ricardo für solche Zwecke ist nicht ganz unumstritten. Im Wallis wurden in diesem Sommer die Verkäufe über Ricardo eingestellt. Der Datenschutzbeauftragte des Kantons hatte Bedenken. Davor hatten die Walliser Konkursämter über 13 Jahre knapp 3000 Versteigerungen durchgeführt.

Die Walliser sind nicht die Einzigen, die sich von Ricardo abwenden. Immer mehr Ämter nutzen die alternative Plattform eGant. Darauf verkauft der Zürcher Kreis 5 aktuell eine Weinsammlung, der Kanton Appenzell Ausserrhoden Weihnachtsdeko und der Kanton Bern Mulden. Auch einen Subaru gibt es auf der Plattform für nur gerade 100 Franken. Auf eGant konkurrieren die Ämter im Gegensatz zu Ricardo nicht mit privaten Inserenten.