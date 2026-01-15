Ursula von der Leyen sorgte letztes Jahr mit einem Coiffeur-Besuch in Solothurn für Schlagzeilen. Nun ist klar: Trotz der geltenden Regeln für Geschäftsöffnungszeiten blieb der Fall ohne Konsequenzen. Nächste Woche reist sie erneut ans WEF nach Davos.

Darum gehts Ursula von der Leyen sich letztes Jahr vor dem WEF ihre Haare in Solothurn machen

Das rief Behörden auf den Plan – allerdings ohne Konsequenzen

Coiffeur Mehdi Delaram war früher bei Promi-Coiffeur Udo Walz angestellt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Céline Zahno Redaktorin Politik

Ob die Frisur von Ursula von der Leyen (67) nächste Woche, wenn sie nach Davos ans World Economic Forum (WEF) reist, wieder so perfekt sitzt wie im letzten Jahr? Vergangenen Januar sorgte ein Coiffeur-Besuch der EU-Kommissionschefin für Schlagzeilen. Kurz vor ihrem Auftritt am WEF liess sie sich an der Schänzlistrasse in Solothurn die Haare machen. Coiffeur Mehdi Delaram (45) posierte stolz mit seiner Kundin.

Wegen des Besuchs gab es allerdings ein Nachspiel. Von der Leyen ist nämlich an einem Sonntag bei Delaram aufgekreuzt. In Solothurn dürfen Geschäfte am Sonntag nicht öffnen. Ausserdem gilt in der ganzen Schweiz ein Arbeitsverbot.

Das hat die Kantonsbehörden auf den Plan gerufen. Das generelle Sonntagsarbeitsverbot habe Gültigkeit, hiess es damals beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Solothurn. «Unsere entsprechenden Abklärungen laufen noch.»

Fall wurde ohne Konsequenzen abgeschlossen

Und nun? Im Mai 2025 wurde der Fall schliesslich abgeschlossen, wie das Amt im Departement von SVP-Regierungsrätin Sibylle Jeker (42) auf Anfrage von Blick erklärt. Die Abklärungen hätten ergeben, dass kein wirtschafts- oder arbeitsrechtlicher Verstoss vorlag. Deshalb wurde der Fall «ohne Weiterungen abgeschlossen».

Als Begründung erklärt das Amt vage: «Wir gehen jeglichen Hinweisen auf mögliche Verstösse gegen Öffnungszeiten nach. Unter Berücksichtigung der eingeholten Informationen, aber auch im Sinne der Verhältnismässigkeit, beurteilen wir jeweils die weiteren Schritte.»

Blick hakte nach, was das jetzt genau heisst. Denn abgesehen von wenigen Ausnahmen ist die Ladenöffnung am Sonntag in Solothurn grundsätzlich untersagt. Wurde ein Verstoss festgestellt, aber aus Gründen der Verhältnismässigkeit nicht sanktioniert? Das Amt verneint dies. Es seien keine gesetzlichen Bestimmungen verletzt worden. Auf eine weitergehende Erläuterung verzichtete die Behörde.

Lange Bekanntschaft mit dem Coiffeur

Von der Leyen war schon Delarams Kundin, als dieser noch für den Promi-Coiffeur Udo Walz (1944–2020) in Berlin arbeitete. Damals war sie noch Ministerin im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) und kam alle vier Wochen vorbei. «Die Chemie hat von Anfang an gestimmt», berichtete der Coiffeur gegenüber Blick.

Wegen Corona und weil Delaram in die Schweiz zog, verloren sich die beiden aus den Augen. Vor dem WEF kam es zur Wiedervereinigung. Falls sich von der Leyen dieses Jahr also erneut die Haare machen lässt, dürfte dies keine Konsequenzen haben.



