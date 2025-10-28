DE
FR
Abonnieren

Besonders Ärzte betroffen
Schweizer Selbständige leiden unter dem Fachkräftemangel

Fachkräftemangel belastet freie Berufe in der Schweiz. Eine Studie zeigt, dass 70 Prozent der Berufstätigen dies als zentrales Problem sehen. Über die Hälfte der freien Stellen bleibt mehr als sechs Monate unbesetzt.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Fehlende Mitarbeiter sorgen bei den freien Berufen in der Schweiz für Überbelastung. (Symbolbild)
Foto: Keystone

Darum gehts

  • Fachkräftemangel ist ein zentrales Problem für freie Berufe
  • 50-Stunden-Wochen und längere Wartezeiten belasten Berufstätige und Bevölkerung
  • Mehr als 50% der Stellen bleiben über sechs Monate unbesetzt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Berufstätige in den freien Berufen spüren den Fachkräftemangel. Laut einer aktuellen Studie erachten ihn 70 Prozent von ihnen als zentrales Problem.

Mehr als die Hälfte der freien Stellen in den von ihm vertretenen Branchen bleibe mehr als sechs Monate unbesetzt, schrieb der Schweizerische Verband der freien Berufe (SVFB) am Dienstag in einer Medienmitteilung. In der Gesamtwirtschaft betrage die entsprechende Dauer laut früheren Untersuchungen dagegen 43 Tage.

50-Stunden-Wochen nötig

Im Verband organisiert sind unter anderem die Fachverbände der selbstständigen Ärzte, Architektinnen, Physiotherapeuten, Notarinnen und Ingenieure.

Mehr zum Fachkräftemangel
Schweizer Firmen wollen mehr Ältere beschäftigen – doch bei der Umsetzung haperts
Neue Studie zeigt
Firmen wollen mehr Ältere einstellen – doch Umsetzung hapert
Wie hält man die guten Fachkräfte im Job?
Präsentiert von
Wie hält man die guten Fachkräfte im Job?
Expertin verrät Kniffe
Wie hält man die guten Fachkräfte im Job?
Die Schweiz vergrault Pflegenachwuchs – zur Freude der Nachbarländer
zur Freude der Nachbarländer
Die Schweiz vergrault Pflegenachwuchs
Baselland will keine Pflegenden mehr von den Philippinen
Pilotprojekt scheitert
Baselland will keine Pflegenden mehr von den Philippinen

Aufgrund fehlender Mitarbeitender seien in den freien Berufen Arbeitszeiten von 50 Stunden pro Woche üblich, hiess es. Der Personalmangel habe auch Auswirkungen auf die breite Bevölkerung, führe er doch sofort zu längeren Wartezeiten oder sogar dazu, dass Kunden oder Patienten abgewiesen würden.

Einen Grund für die gegenwärtige Situation sieht der Verband darin, dass die Selbstständigkeit für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger deutlich an Attraktivität verloren habe. Dies unter anderem, weil diese die administrative Belastung als zu hoch ansähen.

Verband fordert mehr Ausbildungsplätze

Die Teilverbände des SVFB repräsentieren insgesamt rund 120'000 Mitglieder. Für die Studie befragte das Forschungsinstitut BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG diese im Auftrag des SVFB. Ausgewertet wurden schliesslich 3655 Antworten.

Als Massnahmen gegen den Fachkräftemangel fordert der Verband der freien Berufe mehr Ausbildungsplätze namentlich in den Gesundheits- und Technikberufen und höhere Tarife, insbesondere bei selbstständigen Hausärzten, Kinderärzten, Physiotherapeuten, Psychologen, Chiropraktikern und Logopäden.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen