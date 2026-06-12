Bundesrat sieht Sprachenstrategie verletzt

Mit der Sprachenstrategie von 2004 und dem sogenannten HarmoS-Konkordat von 2009 einigten sich die Kantone darauf, dass Schülerinnen und Schüler bereits in der Primarschule Englisch und eine zweite Landessprache lernen. Wer davon abrücke, verletze diese Vereinbarung, argumentiert der Bundesrat um Baume-Schneider.

Deshalb bringt der Bundesrat eine Verankerung im Sprachengesetz ins Spiel. Zur Diskussion stehen zwei Varianten: Entweder wird die heutige HarmoS-Regelung übernommen, oder es gelten Mindestvorgaben mit mehr Spielraum für die Kantone. In beiden Fällen müsste eine zweite Landessprache bereits auf Primarstufe unterrichtet werden.

Eingreifen wolle der Bund aber nur, falls die Kantone den bisherigen Kurs verlassen, betont Baume-Schneider.