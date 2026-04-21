Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
Breaking Politik
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Die Nationalratskommission will den Bau neuer AKW wieder erlauben. Die Kernenergie soll aus ihrer Sicht wieder zu einer Option für die langfristige Stromversorgungssicherheit der Schweiz werden. Auch der Ständerat befürwortet dieses Vorhaben.
+++ Update folgt +++