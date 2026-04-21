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Auch Ständerat dafür
Nationalratskomission will Bau neuer AKW wieder zulassen

In der Schweiz sollen wieder neue Atomkraftwerke gebaut werden dürfen – das fordert die Nationalratskommission. Auch der Ständerat ist dafür.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Nationalratskomission will Bau neuer AKW wieder zulassen
Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

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Die Nationalratskommission will den Bau neuer AKW wieder erlauben. Die Kernenergie soll aus ihrer Sicht wieder zu einer Option für die langfristige Stromversorgungssicherheit der Schweiz werden. Auch der Ständerat befürwortet dieses Vorhaben. 

+++ Update folgt +++ 

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