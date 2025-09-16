DE
FR
Abonnieren

Auch Aargau nimmt Steinwüsten ins Visier
Weg mit den «Gärten des Grauens»

Als erster Kanton hat Solothurn Schottergärten verboten. Nun nehmen auch Aargauer Gemeinden die Kieswüsten ins Visier: 30 von ihnen planen ein Verbot. Die «Gärten des Grauens» schaden nämlich Klima und Biodiversität.
Publiziert: 10:28 Uhr
|
Aktualisiert: 10:50 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Stilsicherer Vorplatz oder «Garten des Grauens»? Aargauer Gemeinden wollen die Anlage von Schottergärten verbieten.
Foto: imago/Arnulf Hettrich

Darum gehts

  • Aargauer Gemeinden verbieten Schottergärten
  • Schottergärten schränken Bodenfunktionen ein und bieten keinen Lebensraum für Tiere
  • Zwischen 2018 und 2021 nahm die Schottergartenfläche schweizweit um 21 Prozent zu
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_586.JPG
Céline ZahnoRedaktorin Politik

«Gärten des Grauens» nennt der deutsche Biologe Ulf Soltau die Kieswüsten vor der Haustüre. Er sammelt Bilder davon auf einem Instagram-Account mit über 95'000 Followern. «Gartensatire» sei das.

Gegen das graue Grauen wollen nun rund 30 Aargauer Gemeinden durchgreifen, wie die Aargauer Zeitung schreibt. In fünf Gemeinden ist ein Verbot bereits in Kraft – und in 28 weiteren Gemeinden ist ein Verbot von reinen Schottergärten vorgesehen. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Kantonsparlament hat Nein gesagt

Eigentlich haben der Aargauer Regierungsrat und eine Mehrheit des Grossen Rates Nein zu einem Verbot gesagt. Vor einer Woche hat es das Parlament ausserdem abgelehnt, dass der Kanton Gemeinden und Bevölkerung zum Thema sensibilisiert, wie es einige Grossräte in einem Vorstoss verlangt hatten. 

Die Gemeinden haben es allerdings selbst in der Hand, ein Verbot in der kommunalen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) festzuschreiben. Diese wird nur rund alle zwanzig Jahre revidiert – vielerorts ist das derzeit der Fall. In wenigen Jahren werden also über 30 Gemeinden ein Verbot umgesetzt haben.

Mehr zu Gärten
Viel Lärm um Laubbläser
Umstrittene Gartenhelfer
Laubbläser sorgen für hitzige Diskussionen
Mehr Natur passt in jeden Garten
So klappts mit dem Naturgarten
Mehr Natur passt in jeden Garten
Stadt Bern reisst Gebäude ab und erstellt Park
Wankdorf City
Stadt Bern reisst Gebäude ab und erstellt Park
An der falschen Stelle ist Laub ein Ärgernis. An der richtigen hilft es dabei, die Pflanzen vor dem Kältefrost zu schützen.
Gärtnern im Herbst
Diese Arbeiten sind jetzt im Garten nötig

Vergangenes Jahr hat Solothurn als erster Kanton Steingärten den Garaus gemacht. Es ist nicht mehr erlaubt, neue Steingärten anzulegen – ausser, sie sind mit Grünzeug durchzogen. Das Verbot ist seit dem 1. Oktober 2024 in Kraft.

Steingärten breiten sich aus

Anderswo werden die Kieswüsten immer beliebter. Zwischen 2018 und 2021 hat die Schottergartenfläche schweizweit um 21 Prozent zugenommen, wie ein Bericht des Bundes zeigt. Vor allem in Agglomerationen und ländlichen Regionen stossen die Steingärten auf Gefallen. Dabei dürfte es sich nicht immer um eine ästhetische Vorliebe handeln. Schotterflächen werden wohl auch deshalb gern angelegt, weil sie weniger Unterhalt benötigen.

Vielerorts werden die Steingärten mit Verweis auf die Biodiversität und der Umwelt verboten. Auch der Bundesrat hat sich schon mit dem Umweltsünder Schottergarten befasst. In einem Bericht listet er auf, was die «Gärten des Grauens» so grauenhaft macht.

Wenn sich unter dem Kies oder Schotter eine Trennschicht zum Beispiel aus Vlies oder Plastik befindet, werden die natürlichen Funktionen des Bodens eingeschränkt. Die fehlende Bodenbelüftung wirkt sich auch negativ auf Regenwürmer und Pilze aus. 

Ein Schottergarten wird im Sommer zudem zur Hitzeinsel. Die brennende Sonne kann die Steinwüste auf bis zu 50 Grad erhitzen – womit sie ihrem Namen alle Ehre macht.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen