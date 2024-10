Das bedeutet die vorläufige Aufnahme

Flüchtlingsorganisationen kritisieren, dass sogenannt vorläufig Aufgenommene einen vergleichbaren Schutzbedarf wie anerkannte Flüchtlinge haben und trotzdem gegenüber anderen Schutzberechtigten benachteiligt seien.

Nachteile müssen vorläufig Aufgenommene etwa bei der Reisefreiheit und der Sozialhilfe in Kauf nehmen. So dürfen vorläufig Aufgenommene selbst in Europa nur in Ausnahmefällen reisen. Gleichzeitig haben sie nur Anspruch auf Asylsozialhilfe, deren Ansätze deutlich tiefer liegen als bei der regulären Sozialhilfe. Die Bemessung der Sozialhilfebeiträge liegen in der Kompetenz der Kantone – und sind unterschiedlich.

Deshalb fordert die schweizerische Flüchtlingshilfe, dass die vorläufige Aufnahme und der Status S durch einen einheitlichen Schutzstatus mit gleichen Rechten ersetzt werden.