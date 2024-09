Am Mittwoch beschäftigt sich der Bundesrat mit dem Schutzstatus S und dürfte ihn bis 2026 verlängern. Im Parlament in Bern werden Anpassungen für die Aufenthaltsregeln für Menschen aus der Ukraine gefordert.

1/6 Die EU hat den Schutzstatus für ukrainische Kriegsflüchtlinge bis März 2026 verlängert.

Ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist nicht in Sicht. Noch immer flüchten jeden Monat viele Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz – im Juli waren es wieder 886 Personen, die in der Schweiz Unterschlupf gefunden habe.

Der Schutzstatus S bietet den geflüchteten Menschen in der Schweiz Schutz, und die Möglichkeit hierzulande zu arbeiten. Per Ende Juli verfügten 66'291 Personen aus der Ukraine über den Schutzstatus S in der Schweiz.

Schweiz folgt EU

SP-Justizminister Beat Jans (60) will den Schutzstatus S verlängern, und die Landesregierung dürfte dem Basler an der Sitzung vom Mittwoch folgen. Das hat Blick aus gut unterrichteten Quellen erfahren.

Die EU hat im Juni bereits vorgespurt und den temporären Schutz der über vier Millionen ukrainischen Geflüchteten in den EU-Ländern bis am 4. März 2026 verlängert. Bislang hat die Schweiz jeweils nachgezogen – auch in diesem Fall dürfte sie dies nun tun.

In der Vergangenheit hiess es stets aus dem Bundesrat, eine Aufhebung des Schutzstatus sei erst nach einer nachhaltigen Stabilisierung der Lage in der Ukraine möglich. Wenn die Schweiz den Status S unkoordiniert einschränke, stünde dies im Widerspruch zu den Regelungen in der EU, sagte Jans zudem.

Ständerat will strengere Regeln

Doch bevor die Landesregierung den Entscheid am Mittwoch fällt, hat das Staatssekretariat im Departement von Jans den Kantonen den Puls gefühlt. Diese stehen der Verlängerung tendenziell offen gegenüber – sofern sich die Bedrohungslage in der Ukraine nicht nachhaltig verbessert.

Werbung

Allerdings steht der Schutzstatus S politisch in Bern unter Druck. Kaum jemand ist noch zufrieden mit der Ausgestaltung des S-Schutz, wie er heute besteht. So hat beispielsweise der Ständerat eine Motion von SVP-Ständerätin Esther Friedli (47, SG) angenommen. Diese fordert, dass nur noch Personen den Schutzstatus S bekommen, die ihren letzten Wohnsitz in ukrainischen Regionen hatten, die ganz oder teilweise durch Russland besetzt sind oder «in denen mehr oder weniger intensive Kampfhandlungen stattfinden».

Kurz zuvor hatte die kleine Kammer auch einen Vorstoss des Mitte-Politikers Benedikt Würth (56, SG) angenommen, der in die gleiche Richtung zielt. Würth möchte verhindern, dass ukrainische Flüchtlinge mit Status S, die zurück in ihre Heimat oder in einen anderen Staat reisen, noch einmal Anrecht auf Schutz in der Schweiz haben. Er nannte eine maximale Dauer von ungefähr zwei Wochen. «Wer geht, verwirkt das Recht auf Schutzstatus», sagte er damals. Der Nationalrat hat sich mit dem Thema noch nicht befasst.

Abschaffung abgeschafft

Auch die SP hat ihre Vorstellung zur Zukunft des Status S. So fordert SP-Nationalrat Jean Tschopp (42, VD), dass der Schutzstatus S in eine Aufenthaltserlaubnis abgeändert wird. Auch Mitte-Nationalrat Reto Nause (53, BE) fordert, dass Schutzbedürftige nach drei Jahren in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung erhalten, sofern sie einer Arbeit nachgehen. Beide argumentieren mit dem Fachkräftemangel.