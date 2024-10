Antrittsrede im Europarat Bersets plädiert für Demokratie und Europas Werte

Alain Berset hat in seiner ersten öffentlichen Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Strassburg am Dienstag seine Vision als neuer Generalsekretär skizziert. Ins Zentrum stellte er die Menschenrechte, die Ukraine, die Demokratie und Europa.