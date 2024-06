1/6 Alain Berset könnte heute Generalsekretär des Europarats werden.

Es kommt zum zweiten Wahlgang – Berset in Front Nun sind die Resultate da: Alain Berset holt 92 Stimmen, der Belgier Didier Reynders 70 Stimmen und der Este Indrek Saar 78 Stimmen. Damit kommt es zu einem zweiten Wahlgang, weil niemand das absolute Mehr erreicht hat. Das ergibt eine spannende Ausgangslage. Berset und Saar sind beide von der gleichen Parteienfamilie. Erwartet wurde, dass Saar bei den Sozialdemokraten mehr Stimmen macht als Berset. Reynders liegt leicht zurück. Die Fraktionen werden über die Mittagspause eine Sitzung abhalten und über das weitere Vorgehen entscheiden. Grundsätzlich dürfen aber alle drei Kandidaten noch einmal antreten. Aus Sicht der Sozialdemokraten könnte es Sinn machen, einen der beiden Kandidaten zurückzuziehen, und so den Posten zu sichern. Der zweite Wahlgang beginnt am Nachmittag um 16.00 Uhr – ein Resultat wird gegen 19.00 Uhr erwartet. Dabei gewinnt, wer am meisten Stimmen holt. vor 36 Minuten Was wäre ein gutes Resultat im ersten Wahlgang? Was wäre ein gutes Resultat für Berset im ersten Wahlgang? EVP-Nationalrat Nik Gugger schätzt, dass Berset rund 100 Stimmen bräuchte, damit er im zweiten Wahlgang gute Chancen hat. 306 Parlamentarier dürfen insgesamt abstimmen, es sei jedoch fraglich, ob wirklich alle wählen. Gugger geht von 270 bis 280 Wählende aus. Eine Entscheidung im ersten Wahlgang scheint unwahrscheinlich. vor 48 Minuten Abstimmung beendet Die letzten Abgeordneten steigen die Treppe hinunter, die Abstimmung zum 1. Wahlgang ist beendet. Jetzt wird ausgezählt. In rund 30 Minuten sollte bekannt sein, ob es einem Kandidaten schon zur Wahl reicht. 11:50 Uhr Noch eine Viertelstunde Auch Bersets Konkurrent, EU-Kommissar Didier Reynders, hat sich unter die Leute gemischt und wartet vor dem Saal auf das Ergebnis. Einen Kommentar will auch er noch nicht abgeben. Die Urnen sind noch rund eine Viertelstunde offen, dann wird ausgezählt. 11:12 Uhr Schlange lichtet sich Gab es zu Beginn der Abstimmung noch eine Schlange, kommt man jetzt ohne Wartezeit zum Wahlzettel. Das nutzt auch die Grüne-Nationalrätin Sibel Arslan. «Ich bin sehr stolz, dass wir einen sehr guten Kandidaten stellen können.» Noch bis kurz nach 12.00 Uhr dürfen die Parlamentarier ihre Stimme abgeben. 10:51 Uhr Berset wartet vor dem Saal Während die Wahl läuft, halten die Abgeordneten des Europarats derzeit eine gewöhnliche Sitzung ab. Thema dort unter anderem: Die Stärkung der Demokratie. Auch FDP-Nationalrat Damien Cottier äussert sich dazu. Alain Berset wartet derweil vor dem Saal, bespricht sich mit dem Schweizer Botschafter in Strassburg, Claude Wild und einzelnen Schweizer Abgeordneten. Dort ein Handschütteln, hier ein Lachen: zumindest äusserlich ist beim alt Bundesrat keine Nervosität erkennbar. 10:45 Uhr «Alain Berset ist der beste Kandidat.» Als einer der ersten hat SVP-Ständerat Hannes Germann seine Stimme abgegeben – und natürlich den SP-Mann Berset unterstützt. Ein «müssen» sei das nicht, eher ein «dürfen». «Alain Berset ist der beste Kandidat.» 10:21 Uhr Die Wahl hat begonnen Der erste Wahlgang hat begonnen. Die Parlamentarier müssen sich dafür aus dem Saal begeben und einige Treppenstufen hochgehen. Für die Schweiz dürfen Sibel Arslan, Nik Gugger, Valérie Piller Carrard, Alfred Heer, Hannes Germann und Damien Cottier den Wahlzettel ausfüllen. 09:51 Uhr Sibel Arslan: «Bin sehr nervös» In wenigen Minuten können die Abgeordneten den neuen Generalsekretär wählen. Eine von ihnen wird die Grüne Nationalrätin Sibel Arslan sein. «Ich bin sehr nervös», sagt sie gegenüber Blick, kurz bevor sie den Saal in Strassburg betritt. Das Rennen sei offen, schätzt sie. Auch Alain Berset ist bereits im Gebäude, äussern möchte er sich vor der Wahl noch nicht. 09:13 Uhr Der Tag der Entscheidung Heute Dienstag wählt der Europarat einen neuen Generalsekretär. Holt alt Bundesrat Alain Berset den Posten? Der erste Wahlgang findet zwischen 10.05 und 12.05 Uhr statt. Dabei gilt das absolute Mehr. Die Ergebnisse werden voraussichtlich gegen 13 Uhr verkündet. Wahrscheinlich ist ein zweiter Wahlgang nötig, wo jener Kandidat mit den meisten Stimmen gewählt wird. Dieser findet zwischen 16 und 18 Uhr statt. Gegen 19 Uhr dürfte klar sein, ob Berset die Wahl geschafft hat. Blick berichtet live im Ticker.

Mit Berner Mandelbärli versuchte Alain Berset (52) am Sonntagabend die letzten Stimmen zu sichern. Heute Dienstag gilt es ernst: Der Europarat wählt einen neuen Generalsekretär. Berset muss sich gegen zwei Gegner durchsetzen: Der Este Indrek Saar (51), der aus der gleichen Parteifamilie kommt wie Berset und dem Belgier Didier Reynders (65). Er ist zurzeit EU-Kommissar für Justiz.

Das Rennen gilt als offen. Zwar hat das Ministerkomitee des Europarats an erster Stelle Berset gesetzt und so eine Präferenz abgegeben, aber sicher sein kann sich der alt Bundesrat nicht. Viele verschiedene Faktoren können einen Einfluss haben, zum Beispiel, wer überhaupt abstimmt. So schwänzen im Europarat oftmals viele Parlamentarier die Sitzung. Und weil in Frankreich und Grossbritannien bald gewählt wird, könnten Teile der Delegation aus diesen Ländern fehlen, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete.

Zwei Wahlgänge

Die parlamentarische Versammlung des Europarats besteht aus 612 Mitgliedern, wovon aber die Hälfte nur stellvertretende Mitglieder sind. Am Dienstag können also maximal 306 Parlamentarier abstimmen. Auch die Schweiz schickt eine Delegation, die von SVP-Nationalrat Alfred Heer (62) präsidiert wird.

