Am Dienstag könnte mit dem ehemaligen Bundesrat Alain Berset (52) zum ersten Mal ein Schweizer Generalsekretär des Europarats werden. Doch was macht dieser überhaupt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was verdient der Generalsekretär?

Der Generalsekretär verdient etwas mehr als 215'000 Euro, dazu kommen verschiedene Zulagen. Aktuell bezieht Berset dazu ein Ruhegehalt von 236’000 Franken. Falls sein Lohn 470'000 Franken übersteigt, wird sein Ruhegehalt aber gekürzt.

Wo würde Berset wohnen?

Für einen angemessenen Wohnsitz ist gesorgt. Der Generalsekretär des Europarats darf die Villa Massol im Zentrum Strassburgs nutzen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtete. Bei Empfängen servieren hier die Bediensteten das Dinner im Frack. Auch über einen Privatchauffeur würde Berset verfügen.

Was macht der Europarat?

Der Europarat mit Sitz in Strassburg will die Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Europa fördern. Sie ist von der Europäischen Union unabhängig. Auch die Schweiz ist einer der 46 Mitgliedstaaten. Der Europarat besteht aus verschiedenen Organen, wie dem Ministerrat, wo die Regierungen der Mitgliedsstaaten vertreten sind – für die Schweiz Aussenminister Ignazio Cassis (63).

Dazu kommt eine parlamentarische Versammlung, die am Dienstag den Generalsekretär wählt. Dort sitzt eine Auswahl der nationalen Parlamentarier. Die Schweizer Delegation wird angeführt von SVP-Nationalrat Alfred Heer (62). Ein weiteres Organ ist der Kongress der Gemeinden und Regionen sowie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Letzterer stand vor kurzem in den Schlagzeilen, weil er die Schweiz verurteilte, weil sie zu wenig für den Klimaschutz macht.

Wie viel Macht hätte Berset?

Schafft Berset die Wahl als Generalsekretär, ist er für die strategische Leitung der Organisation verantwortlich. Er nimmt aber auch eine stark repräsentative Rolle ein und stünde mit Staats- und Regierungschefs auf einer Stufe.

Ein Kernthema der Organisation ist der Ukrainekrieg. Sie beschloss, ein Schadensregister für die Ukraine einzurichten. Die Datenbank soll Schäden erfassen, die Russland verursacht. Längerfristig soll sie als Grundlage für Entschädigungszahlungen dienen.

Wer bezahlt Bersets Wahlkampf?

Einen eigentlichen Wahlkampf mit Plakaten wie bei den Nationalratswahlen gab es nicht. Schliesslich entscheiden nur die Abgeordneten der parlamentarischen Versammlung, also der einzelnen Länder. Das bedeutet intensives Lobbying und viele persönliche Gespräche. Nicht nur von Berset, sondern auch der Schweizer Delegation.

Berset selbst hat aber 26 verschiedene Länder besucht und war auch an der Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock. Allfällige Reise- und Übernachtungskosten werden dabei vom Schweizer Aussendepartement übernommen. Bisher wurden Ausgaben in der Höhe von rund 20’000 Franken verrechnet. Das Aussendepartement hat auch bei der Ausarbeitung der Kampagnenstrategie und der Erstellung von Werbematerial, zum Beispiel einem Flyer, geholfen.

Hat Berset überhaupt eine Chance?

Wenige Stunden vor der Wahl ist das Rennen offen. Bis in die letzten Minuten wird in Strassburg noch lobbyiert. Die Schweiz lud am Sonntagabend in die Residenz in Strassburg zu einem Fest ein. Berset hatte als Gastgeschenk Berner Mandelbärli – ein typisches Berner Souvenir. Ob das Geschenk ankam?

Der alt Bundesrat muss sich am Dienstag gegen zwei Konkurrenten durchsetzen: Der Este Indrek Saar (51) kommt aus der gleichen Parteifamilie wie Berset. Doch sein Manko heisst Kaja Kallas (47), die Premierministerin Estlands. Sie steht kurz davor, Chefdiplomatin der EU zu werden. Der Europarat ist zwar keine EU-Institution, dennoch dürfte man den Esten keinen zweiten europäischen Spitzenposten zuschanzen.

Somit dürfte es zum Zweikampf mit Didier Reynders (65) kommen. Der Belgier ist zurzeit EU-Kommissar für Justiz.