Er muss sich am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Hinwil im Zürcher Oberland verantworten. Er ist angeklagt, weil er auf der Plattform X einen Beitrag eines israelischen Armeesprechers teilte.

Darum gehts Zanetti teilt umstrittenes Bild, Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Diskriminierung

SVP kritisiert Strafverfahren als Verpolitisierung des Justizapparats

Staatsanwaltschaft fordert 30 Tagessätze zu 80 Franken und 600 Franken Busse Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Januar 2024 re-postete Zanetti einen Beitrag eines israelischen Armeesprechers. Das Bild zeigt eine Faust mit Israel-Logo, welches ein Hakenkreuz in Palästina-Farben zerschlägt. Darüber stand «Nie wieder ist jetzt, komme was wolle.» Hintergrund ist der Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023.

Diesen Beitrag habe Zanetti kommentarlos und ohne kritische Einordnung geteilt, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Damit habe er in Kauf genommen, dass die palästinensische Volksgruppe durch die Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus herabgesetzt werde. Zudem werde mit dem Bild zu ihrer Bekämpfung aufgefordert.

«Verpolitisierung des Justizapparats»

Dafür soll Zanetti wegen Diskriminierung und Aufruf zu Hass verurteilt und mit einer bedingten Geldstrafe belangt werden. Die Staatsanwaltschaft fordert 30 Tagessätze zu 80 Franken sowie eine Busse von 600 Franken.

Parteikollegen kritisierten nach Bekanntwerden der Anklage das Strafverfahren. Man müsse Zanettis Aussagen nicht unterstützen, sagte etwa SVP-Kantonsrat Ueli Bamert im Februar im Kantonsparlament. «Aber die Toleranzschwelle liegt bei SVP-Politikern ganz offensichtlich tiefer als bei anderen.» Die SVP wehre sich gegen die «Verpolitisierung des Justizapparats».