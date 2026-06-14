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Abstimmungssonntag
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Auf Bundesebene wird über die 10-Millionen-Schweiz und das Zivildienstgesetz abgestimmt.
Publiziert: 12:04 Uhr
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Aktualisiert: vor 35 Minuten
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Marcel Aerni
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