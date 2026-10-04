Der Bundesrat erhöht die Minimalrente für die AHV um 20 Franken. Ab dem 1. Januar 2027 bekommen die Rentnerinnen und Rentner mindestens 1280 Franken pro Monat, wenn sie ihre Beiträge vollständig bezahlt haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ab 2027 steigen die AHV/IV-Renten um 1,59 Prozent

Das zieht Kosten 1055 Millionen Franken nach sich

Die 13. AHV-Rente kommt im Dezember 2026

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Die AHV- und IV-Renten werden regelmässig den Preis- und Lohnentwicklungen angepasst. Jetzt ist es wieder so weit. Die AHV-Renten werden um 1,59 Prozent erhöht, das hat der Bundesrat um Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider (62) am Freitag beschlossen.

«Die minimale AHV/IV-Rente steigt von 1260 auf 1280 Franken pro Monat, die Maximalrente von 2520 auf 2560 Franken», schreibt der Bundesrat in einer Medienmitteilung. Dies jeweils, wenn man über die vollständige Beitragsdauer einbezahlt hat.

Die Anpassung führt zu Mehrkosten von insgesamt rund 1055 Millionen Franken. 940 Millionen entfallen auf die AHV-Renten, 115 Millionen auf die IV-Renten.

Koordinationsabzug erhöht

Der Entscheid hat auch Folgen für die zweite Säule. «Der Koordinationsabzug wird von 26'460 auf 26'880 Franken erhöht, die Eintrittsschwelle steigt von 22'680 auf 23'040 Franken», heisst es in der Medienmitteilung. Gleichzeitig ist ein höherer Steuerabzug in der Säule 3a möglich, nämlich 7373 Franken.

Die Mindestbeiträge der Selbständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen für AHV, IV und EO werden ebenfalls erhöht: von 530 auf 541 Franken pro Jahr, der Mindestbeitrag für die freiwillige AHV/IV steigt von 1010 auf 1030 Franken.

Auch die 13. AHV-Rente kommt

Auch bei den Ergänzungsleistungen gibt es Anpassungen. Der Betrag für die Deckung des allgemeinen Lebensbedarfs steigt von 20'670 auf 21'000 Franken pro Jahr für Alleinstehende. Für Ehepaare und Kinder erhöhen sich die Beiträge entsprechend, was rund 7 Millionen Franken kostet.

Es ist nicht das Einzige, worüber sich die Seniorinnen und Senioren freuen dürfen. Schon im Dezember 2026 bekommen sie zum ersten Mal die 13. AHV-Rente ausbezahlt, der das Volk im März 2024 zugestimmt hatte. Dafür soll die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte erhöht werden. Doch darüber entscheidet im November noch das Volk. Klar ist schon jetzt: Selbst wenn das Volk Nein sagt, wird die 13. AHV-Rente trotzdem im Dezember ausbezahlt, das Parlament müsste dann einfach eine andere Lösung finden.