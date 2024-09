Polit-Redaktorin Lea Hartmann erklärt Deine Fragen zur BVG-Reform

Am 22. September stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die BVG-Reform ab. Mit der BVG-Reform will man die zweite Säule fitter machen. Was heisst das? Wen betrifft es? Diese und mehr Fragen beantwortet dir Politikredaktorin Lea Hartmann.