900'000 Franken pro Jahr! Schweizer Strombaron kassiert wie Konzernboss – dank Staatsmonopol

Goldgrube Stromnetz: Die Schweizer Netzgesellschaft Swissgrid hat ein Staatsmonopol beim Stromnetz. Das führte in der Vergangenheit zu Millionenausschüttungen an die Stromkonzerne – auf Kosten der Konsumenten. Trotzdem ist der Lohn in der Chefetage kräftig gestiegen.

Publiziert: vor 25 Minuten