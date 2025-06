1/5 Finanzministerin Karin Keller-Sutter präsentiert ihr Entlastungspaket 2027. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Bundesrat schlägt 57 Massnahmen vor, um Bundeshaushalt zu entlasten

Umstrittene Vorsorgesteuer bleibt, FDP droht mit Referendum

Einsparungen von 3 Milliarden Franken im Jahr 2028 geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

12:43 Uhr 12:43 Uhr Wie weiter nach all der Kritik am Sparpaket? Was wird vom 3,6-Milliarden-Franken-Sparpaket des Bundesrats am Ende noch übrig bleiben? Diese Frage dürfte heute Nachmittag beantwortet werden, wenn Finanzministerin Karin Keller-Sutter vor die Medien tritt. Ob Städte und Verkehrsverbände, Wissenschaft und Gewerbe, Wirtschaft oder Hilfswerke ebenso Bauern und Umweltschützer: Alle hatten in der Vernehmlassung Gründe genannt, warum in ihrem Bereich nicht gespart werden soll. Nun hat der Bundesrat sich die Antworten angeschaut und will mitteilen, ob und wer allenfalls doch noch verschont bleiben könnte vom Sparhammer. Ende des Livetickers

Jetzt ist klar, wo der Sparhammer von FDP-Finanzminister Karin Keller-Sutter (61) niedersausen soll. 57 Massnahmen schlägt der Bundesrat in seinem Entlastungspaket 2027 nun definitiv vor. Die Vorlage soll den Bundeshaushalt im Jahr 2027 um rund 2,4 Milliarden und ab 2028 um gut 3 Milliarden Franken jährlich entlasten.

In der Vernehmlassung stiess das Paket auf massiven Widerstand. Unzählige Verbände und Organisationen wehren sich dagegen, dass ausgerechnet bei ihnen gekürzt wird. Wenn gespart wird, dann bitte schön anderswo, so der Tenor. Über 15’000 Seiten Post erhielt der Bundesrat zu seinen Sparplänen.

Immerhin ein wenig beeindrucken liess sich der Bundesrat davon. So wird schlussendlich eine halbe Milliarde weniger gespart als in der Vernehmlassung noch vorgesehen. An der grossen Linie hält die Landesregierung aber fest. Blick zeigt, wo Keller-Sutter den Rotstift ansetzt.

Vorsorgesteuer bleibt im Paket

Es ist einer der umstrittensten Punkte im Sparpaket, an welchem die Landesregierung aber festhält: Bei der Auszahlung von Pensionskassengeldern und Guthaben in der 3. Säule sollen höhere Abgaben fällig werden. So, dass sich Kapitalbezüge künftig gegenüber dem Rentenbezug steuerlich nicht mehr lohnen. Keller-Sutter hat aber an den Steuertarifen und der Progression herumgeschraubt. Kapitalbezüge bis 100'000 Franken sollen nicht schlechter gestellt werden als heute. Der Bund rechnet mit Mehreinnahmen von 190 Millionen Franken.

Damit legt sich die Bundespräsidentin ausgerechnet mit ihrer eigenen Partei an. Für eine Petition gegen die «Vorsorgesteuer» hat die FDP über 40'000 Unterschriften gesammelt. Eine gelungene Übungsanlage für ein Referendum, welches die Partei ebenfalls schon angedroht hat.

Als weitere Massnahme auf der Einnahmeseite ist die Versteigerung aller Importkontingente für landwirtschaftliche Güter vorgesehen. Heute ist das nur teilweise der Fall. Einnahmepotenzial: rund 130 Millionen Franken pro Jahr.

Sparen bei Migration, ÖV und Klima

In verschiedenen Bereichen setzt der Bundesrat den Sparhebel an. Die wichtigsten Handlungsfelder dabei:

Verkehr: Um den Schweizer Zugverkehr zu finanzieren, gibt es unter anderem den Bahninfrastrukturfonds. In diesen will die Regierung 200 Millionen Franken weniger pro Jahr einzahlen. Auch in den Fonds für Nationalstrassen sollen 100 Millionen weniger fliessen. Geplante Ausbauprojekte müssten dann priorisiert oder allenfalls gestoppt werden. Zudem will sich der Bund künftig weniger an den Kosten des Regionalverkehrs beteiligen – die Folge werden wohl Tariferhöhungen sein. Weitere Kürzungen im Bereich Verkehr kommen dazu. Insgesamt wird so eine halbe Milliarde gespart.

Um den Schweizer Zugverkehr zu finanzieren, gibt es unter anderem den Bahninfrastrukturfonds. In diesen will die Regierung 200 Millionen Franken weniger pro Jahr einzahlen. Auch in den Fonds für Nationalstrassen sollen 100 Millionen weniger fliessen. Geplante Ausbauprojekte müssten dann priorisiert oder allenfalls gestoppt werden. Zudem will sich der Bund künftig weniger an den Kosten des Regionalverkehrs beteiligen – die Folge werden wohl Tariferhöhungen sein. Weitere Kürzungen im Bereich Verkehr kommen dazu. Insgesamt wird so eine halbe Milliarde gespart. Migration: Künftig will der Bund den Kantonen für jede Person im Asylbereich nur noch während fünf Jahren eine Globalpauschale an die Sozialhilfekosten zahlen. Bei vorläufige Aufgenommenen und Schutzsuchenden sind es derzeit 7 Jahre. Zudem sollen Flüchtlinge schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Damit werden bis zu 440 Millionen Franken eingespart.

Künftig will der Bund den Kantonen für jede Person im Asylbereich nur noch während fünf Jahren eine Globalpauschale an die Sozialhilfekosten zahlen. Bei vorläufige Aufgenommenen und Schutzsuchenden sind es derzeit 7 Jahre. Zudem sollen Flüchtlinge schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Damit werden bis zu 440 Millionen Franken eingespart. Klima: Bei den Subventionen für Klima- und Energieprojekte will die Regierung Prioritäten setzen und nur die wirksamsten Instrumente weiterführen. Das Gebäudeprogramm, über das Fördergelder für die energetische Sanierung von Häusern gesprochen werden, soll reduziert werden. Sparpotenzial: 400 Millionen Franken.

Bei den Subventionen für Klima- und Energieprojekte will die Regierung Prioritäten setzen und nur die wirksamsten Instrumente weiterführen. Das Gebäudeprogramm, über das Fördergelder für die energetische Sanierung von Häusern gesprochen werden, soll reduziert werden. Sparpotenzial: 400 Millionen Franken. Entwicklungshilfe: Der Bundesrat will das Entwicklungshilfe-Budget bis 2030 einfrieren. Das sind bis zu 250 Millionen Franken weniger.

Der Bundesrat will das Entwicklungshilfe-Budget bis 2030 einfrieren. Das sind bis zu 250 Millionen Franken weniger. Bildung und Forschung: Studierende sollen höhere Studiengebühren zahlen. So können die staatlichen Beiträge an ETH und kantonale Hochschulen gekürzt werden. Weitere Kürzungen im Bereich Bildung und Forschung kommen dazu. Damit werden mehrere Hundert Millionen gespart.

Studierende sollen höhere Studiengebühren zahlen. So können die staatlichen Beiträge an ETH und kantonale Hochschulen gekürzt werden. Weitere Kürzungen im Bereich Bildung und Forschung kommen dazu. Damit werden mehrere Hundert Millionen gespart. Bundesverwaltung: Nicht zuletzt will der Bund auch bei sich selbst sparen, auch mit Einsparungen beim Bundespersonal. Sparpotenzial: 300 Millionen Franken.

Hinzu kommen zahlreiche verschiedenste kleinere und mittlere Sparmassnahmen, etwa bei Sportförderung, Kultur, im Umweltbereich, bei der Landwirtschaft oder bei der Tourismusförderung.

Noch sind die Sparpläne des Bundes nicht in Stein gemeisselt. Im Parlament dürfte es einigen Widerstand geben und auch erste Referenden sind bereits angekündigt.

Bundesbudget steigt auf fast 100 Milliarden

Karin Keller-Sutter warnt davor, beim Entlastungspaket weitere Abstriche zu machen. Ab 2029 drohten wieder strukturelle Defizite von über 1 Milliarde Franken, mahnt sie. Es würden also weitere Bereinigungspassnamen notwendig.

So steigen die Bundesausgaben von heute knapp 86 Milliarden bis im Jahr 2029 auf satte 98 Milliarden Franken! Im September will sie die Botschaft zuhanden des Parlaments präsentieren.