Darum gehts
- Tierschutzfall in Ramiswil SO schockiert
- 120 Hunde wurden eingeschläfert
- Solothurn ordnet externe Aufarbeitung an
Der Fall sorgt schweizweit für Schock: 120 Hunde mussten auf einem Hof in Ramiswil SO eingeschläfert werden, weil sie unterernährt und krank waren. Das Einschläfern der Tiere sei unvermeidbar gewesen, beteuert der Kanton Solothurn.
Doch die Tötungsaktion empört viele. In der Blick-Kommentarspalte gibt es viel Kritik für das radikale Vorgehen des Solothurner Veterinäramts. Zahlreiche Userinnen und User sind überzeugt, man hätte es anders machen und einige der Tiere retten können. Auch auf politischer Ebene werden nun Fragen gestellt, ob das Vorgehen in dieser Form nötig war.
Nun reagiert die zuständige Solothurner Regierungsrätin Sibylle Jeker (41, SVP): Sie hat eine externe Aufarbeitung des Tierschutzfalles in Ramiswil angeordnet, wie der Kanton mitteilt.
Die Untersuchung soll den genauen Hergang und die Vorgeschichte dieses Tierschutzfalls und die seitens des Veterinärdienstes ergriffenen Massnahmen überprüfen. «Die Überprüfung erfolgt im Sinne einer transparenten und neutralen Aufarbeitung des Tierschutzfalles ohne vorauseilende Verurteilung der involvierten Stellen», betont der Kanton.
Verfahren gegen Betreiberin läuft
Nicht nur Hunde wurden auf dem Hof vernachlässigt, auch mehrere Dutzend Pferde und zwei Ziegen wurden beschlagnahmt. Was auf dem Hof in Ramiswil SO in einem Drama endete, hat eine lange Vorgeschichte.
Die Betreiberin, eine 57-jährige Gesundheitsexpertin, stand anscheinend schon länger unter Verdacht – ein Tierschutzverein hatte die Behörden bereits Monate zuvor gewarnt. Gegen die Betreiberin des Hofs läuft nun ein Verfahren wegen Verstössen gegen das Tierschutzgesetz.