120 Hunde mussten in Ramiswil SO eingeschläfert. Nun ordnet die zuständige Regierungsrätin eine externe Untersuchung an.

Tierschutzfall Ramiswil: Die Solothurner Regierungsrätin Sibylle Jeker ordnet eine externe Untersuchung an.

Darum gehts Tierschutzfall in Ramiswil SO schockiert

120 Hunde wurden eingeschläfert

Solothurn ordnet externe Aufarbeitung an

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Der Fall sorgt schweizweit für Schock: 120 Hunde mussten auf einem Hof in Ramiswil SO eingeschläfert werden, weil sie unterernährt und krank waren. Das Einschläfern der Tiere sei unvermeidbar gewesen, beteuert der Kanton Solothurn.

Doch die Tötungsaktion empört viele. In der Blick-Kommentarspalte gibt es viel Kritik für das radikale Vorgehen des Solothurner Veterinäramts. Zahlreiche Userinnen und User sind überzeugt, man hätte es anders machen und einige der Tiere retten können. Auch auf politischer Ebene werden nun Fragen gestellt, ob das Vorgehen in dieser Form nötig war.

1:26 Blick-Reporterin vor Ort: «Schlechte Tierhaltung war seit längerem bekannt»

Nun reagiert die zuständige Solothurner Regierungsrätin Sibylle Jeker (41, SVP): Sie hat eine externe Aufarbeitung des Tierschutzfalles in Ramiswil angeordnet, wie der Kanton mitteilt.

Die Untersuchung soll den genauen Hergang und die Vorgeschichte dieses Tierschutzfalls und die seitens des Veterinärdienstes ergriffenen Massnahmen überprüfen. «Die Überprüfung erfolgt im Sinne einer transparenten und neutralen Aufarbeitung des Tierschutzfalles ohne vorauseilende Verurteilung der involvierten Stellen», betont der Kanton.

Verfahren gegen Betreiberin läuft

Nicht nur Hunde wurden auf dem Hof vernachlässigt, auch mehrere Dutzend Pferde und zwei Ziegen wurden beschlagnahmt. Was auf dem Hof in Ramiswil SO in einem Drama endete, hat eine lange Vorgeschichte.

Die Betreiberin, eine 57-jährige Gesundheitsexpertin, stand anscheinend schon länger unter Verdacht – ein Tierschutzverein hatte die Behörden bereits Monate zuvor gewarnt. Gegen die Betreiberin des Hofs läuft nun ein Verfahren wegen Verstössen gegen das Tierschutzgesetz.



