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Meteorologe über Extrem-Sommer
Warum unser Wetter immer extremer wird

Der Sommer 2026 hat gezeigt, wie extrem das Wetter in der Schweiz werden kann. Doch was davon war Ausnahme und woran müssen wir uns in Zukunft gewöhnen? Im «Durchblick» erklärt Stefano Zanini von MeteoSchweiz, dass die Zukunft nicht nur mehr Hitze bringt, sondern auch Starkregen.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Christophe Cachelin
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Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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