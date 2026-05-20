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Protein-Mythen aufgedeckt
So viel Eiweiss braucht man pro Tag wirklich

Proteine sind lebenswichtige Bausteine für unseren Körper. Zu viel davon kann aber auch ungesund sein. Im Podcast «ZwägHochZwei» erklären Nina Ruge und Kurt Aeschbacher, wie viel Eiweiss wir wirklich brauchen und wann wir es am besten zu uns nehmen.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Gesunde Ernährung im Alltag? Gar nicht so einfach. Hand aufs Herz: schaffen wir täglich mindestens 3–5 Portionen Obst und Gemüse? Stress, wenig Zeit und nicht zuletzt die Vorlieben in der Familie stellen uns vor Herausforderungen. Mit LaVita können wir unsere tägliche Ernährung ganzheitlich optimieren. LaVita ist eine Komposition aus über 70 Sorten Obst, Gemüse, Kräutern und pflanzlichen Ölen, ergänzt mit wertvollen Vitaminen und Spurenelementen. Mit LaVita sind wir jeden Tag rundum gut versorgt.

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