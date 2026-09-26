«Piloten sahen nichts, Instrumente fielen aus – es gab keine Chance mehr»
Am 2. September 1998 stürzte Swissair-Flug 111 vor Halifax ab, 229 Menschen starben. Der Kinofilm «111 – Echoes from Halifax» bringt die Katastrophe und ihre Folgen auf die Leinwand. Im Podcast erklärt Stefan Eiselin, was in den letzten Minuten im Cockpit geschah.
Publiziert: 08:59 Uhr
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Aktualisiert: vor 8 Minuten
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