«intim&laut» der Beziehungspodcast

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neuer Podcast «Intim & Laut» thematisiert Sexualität, Liebe und Beziehungen in der Schweiz

Offene Gespräche zu Tabuthemen mit Fokus auf Frauen und ehrliche Reflexion

Regelmässig Gastauftritte prominenter Schweizer Persönlichkeiten für authentische Einblicke

Intim & Laut verbindet authentische, mutige Gespräche über Sexualität, Liebe und Beziehung mit einem erwachsenen, respektvollen Ton. Wir sprechen Tabuthemen offen an, geben Frauen Orientierung und Raum für ehrliche Reflexion, ohne belehrend zu wirken. Das Format ist unterhaltsam, gehaltvoll und humorvoll, schafft Nähe durch reale Geschichten und liefert praxisnahen Mehrwert – ein Podcast, der in der Schweiz Frauen direkt anspricht und einen modernen, offenen Umgang mit Sexualität und Partnerschaft sichtbar macht. Ab und zu wird der Cast durch eine Schweizer Persönlichkeit ergänzt, die offen und ohne Tabus über ein Thema aus dem Bereich Liebe und Sex spricht.