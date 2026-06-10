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Jeden Freitag
«intim&laut» der Beziehungspodcast

Liebe, Sex und Beziehungen – darüber unterhalten sich Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paar- und Psychotherapeutin Ramona Zenger bei «intim&laut».
Publiziert: vor 14 Minuten
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Neuer Podcast «Intim & Laut» thematisiert Sexualität, Liebe und Beziehungen in der Schweiz
  • Offene Gespräche zu Tabuthemen mit Fokus auf Frauen und ehrliche Reflexion
  • Regelmässig Gastauftritte prominenter Schweizer Persönlichkeiten für authentische Einblicke
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Carlo Lardi und Sandra Casalini

Intim & Laut verbindet authentische, mutige Gespräche über Sexualität, Liebe und Beziehung mit einem erwachsenen, respektvollen Ton. Wir sprechen Tabuthemen offen an, geben Frauen Orientierung und Raum für ehrliche Reflexion, ohne belehrend zu wirken. Das Format ist unterhaltsam, gehaltvoll und humorvoll, schafft Nähe durch reale Geschichten und liefert praxisnahen Mehrwert – ein Podcast, der in der Schweiz Frauen direkt anspricht und einen modernen, offenen Umgang mit Sexualität und Partnerschaft sichtbar macht. Ab und zu wird der Cast durch eine Schweizer Persönlichkeit ergänzt, die offen und ohne Tabus über ein Thema aus dem Bereich Liebe und Sex spricht.

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