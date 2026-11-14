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Blick-Duo über Sex-Toys
«Darum dürft ihr klassische Vibratoren nicht anal brauchen»

In der aktuellen Folge von «intim&laut» knöpfen sich Paartherapeutin Ramona Zenger und Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini einen Tisch voller Sexspielzeuge vor und erklären die Vor- und Nachteile. Dazu verlosen wir einen Sex-Toy-Weihnachtskalender von Amorana – einfach das Formular ausfüllen und gewinnen.
Publiziert: vor 1 Minute
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Familienbloggerin Sandra C.
Sandra CasaliniRedaktorin
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Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am 22. November 2026. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

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