DE
FR
Abonnieren

Casalinis Dating-Checkliste
«Diese drei Dinge will ich von einem Mann»

In der aktuellen Folge des Beziehungspodcasts «intim&laut» sprechen Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger übers schwierige Daten im mittleren Alter. Die Blick-Gesellschaftsredaktorin findet, dass die meisten falsche Checklisten mit Ansprüchen im Kopf haben, und verrät, was ihr wichtig ist.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Familienbloggerin Sandra C.
Sandra CasaliniRedaktorin
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
intim&laut
In diesem Artikel erwähnt
«intim&laut»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen