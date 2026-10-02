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142 Jahre alter Käse erforscht
«Wir fanden Superbakterien aus der Zukunft»

Ein Ur-Käse aus dem Wallis von 1875 enthüllt die Sünden der Schweizer Landwirtschaft: ETH-Forscher Vincent Somerville stiess in den Proben auf Rätsel-Keime, die belegen, wie der frühere Medikamenten-Boom in den Ställen tiefe Spuren hinterliess.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Fabio SchmidCreative Videoproducer
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Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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