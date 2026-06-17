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Zappalot
Zappalot in Schaffhausen: Hier braucht es mehr Toiletten
Zappalot sucht das WC
In Schaffhausen stinkts gewaltig
Zappalot freut sich gewaltig über die Ankunft des sagenumwobenen Sommerloches, denn Tele Top bietet uns einen Regio-News-Beitrag der Oberklasse. Spoiler Alarm: In Schaffhausen stinkts.
Publiziert: 17:51 Uhr
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