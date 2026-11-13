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Zappalot
Zappalot: Sie will das Stehen revolutionieren
Zappalot staunt über drittes Bein
Sie will das Stehen revolutionieren
In «Die Höhle der Löwen» wartet diese Woche eine junge Frau mit einer ganz besonderen Erfindung auf. Die Juroren müssen sich das Lachen verkneifen.
Publiziert: vor 1 Minute
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