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Zappalot staunt über drittes Bein
Sie will das Stehen revolutionieren

In «Die Höhle der Löwen» wartet diese Woche eine junge Frau mit einer ganz besonderen Erfindung auf. Die Juroren müssen sich das Lachen verkneifen.
Publiziert: vor 1 Minute
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