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Zappalot: Diesen Anblick hätten wir uns lieber erspart
Zappalot schaut RTLzwei
Diesen Anblick hätten wir uns lieber erspart
Auf RTLzwei läuft aktuell die Sendung «Kampf der RealityAllstars». Und was man da zu sehen kriegt, haut sogar Zappalot um.
Publiziert: vor 17 Minuten
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