DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
TV
Zappalot
Zappalot: SRF-Bucheli versucht sich als Comedian
Zappalot lacht nur halbherzig
SRF-Bucheli muss noch an seinen Witzen feilen
Die Schweizer TV-Landschaft sprudelt nur so über von Comedy-Talenten. Die vielversprechendsten beiden Newcomer siehst du in der neusten Folge.
Publiziert: vor 56 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Zappalot
1:44
Zappalot lacht nur halbherzig
SRF-Bucheli muss noch an seinen Witzen feilen
1:00
Er ist zu viel für Zappalot
Sein Übereifer tut schon beim Zuschauen weh
1:50
Zappalot guckt DSDS
Er kommt während des Songs in den Stimmbruch
1:59
Zappalot findets amüsant
Klum versucht sich als tierische Moderatorin
1:33
Zappalot kann es nicht fassen
Sie fährt ein PS-Monster
1:25
Ski-Zukunft bei Zappalot
Er pfeift auf Schneemangel
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen