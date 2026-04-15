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Zappalot lacht nur halbherzig
SRF-Bucheli muss noch an seinen Witzen feilen

Die Schweizer TV-Landschaft sprudelt nur so über von Comedy-Talenten. Die vielversprechendsten beiden Newcomer siehst du in der neusten Folge.
Publiziert: vor 56 Minuten
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