Zappalot kann es nicht glauben Sie schwärmen von etwas ganz Besonderem

Was darf an einem Turnfest am Abend im Ausgang nicht fehlen? Natürlich, die obligaten Adiletten. Man darf sich einfach nicht Turnerin oder Turner nennen, wenn man bei der Party etwas anderes als die Sport-Finken anhat.

Publiziert: vor 38 Minuten | Aktualisiert: vor 7 Minuten