Zappalot fiebert mit Ausgebüxte Kühe machen Aargauer Dorf unsicher

In der Schweiz ist die Welt noch in Ordnung, da wird in Luzern die erste Schweizer Kuhtoilette mit Stimulationsfunktion eingeführt, worauf in Härkingen im Aargau gleich zwei Kühe ausbüxen.

Publiziert: 19:04 Uhr