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Zappalot ist überrascht
Donats Sex-Frage bringt sie in Verlegenheit

Der rasende SRF-Reporter Donat Hofer geht wieder auf Achse und versucht, mit der Schweizer Bevölkerung über das Leben zu sprechen. Natürlich muss Zappalot dabei genau hinhören.
Publiziert: 18:04 Uhr
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