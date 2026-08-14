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Zappalot
Zappalot: SRF-Reporter und «Finance Guy»-Entdecker Donat
Zappalot ist überrascht
Donats Sex-Frage bringt sie in Verlegenheit
Der rasende SRF-Reporter Donat Hofer geht wieder auf Achse und versucht, mit der Schweizer Bevölkerung über das Leben zu sprechen. Natürlich muss Zappalot dabei genau hinhören.
Publiziert: 18:04 Uhr
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