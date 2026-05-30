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Zappalot ist enttäuscht
Fauler Zauber bei «Germany's Next Topmodel»

Normalerweise würde es bei einem Model-Format-Finale um die Models gehen. Doch Heidi Klum macht aus dem GNTM-Finale eine Heidi-Cringe-Show.
Publiziert: vor 16 Minuten
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