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Zappalot: Fauler Zauber bei «Germany's Next Topmodel»
Zappalot ist enttäuscht
Fauler Zauber bei «Germany's Next Topmodel»
Normalerweise würde es bei einem Model-Format-Finale um die Models gehen. Doch Heidi Klum macht aus dem GNTM-Finale eine Heidi-Cringe-Show.
Publiziert: vor 16 Minuten
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