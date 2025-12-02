DE
FR
Abonnieren

Zappalot hört Warnungen
Sind wir beim Bachelor oder beim Paten?

Worte sagen mehr als Bilder. Zumindest, wenn man den Bachelor-Kandidatinnen glaubt. Und der Bachelor wird auf Italienisch gewarnt.
Publiziert: vor 38 Minuten
Kommentieren
Zappalot
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen