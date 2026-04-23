DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
TV
Zappalot
Zappalot: Turnvereine werben für das Turnfest
Zappalot fühlt mit
Diese Frauen akzeptieren kein Nein
Die «Don Drapers» der Schweiz sind nicht etwa an der Bahnhofstrasse zu Hause, sondern beim Turnfest.
Publiziert: 17:41 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Zappalot
1:38
Zappalot fühlt mit
Diese Frauen akzeptieren kein Nein
1:28
Zappalot verzichtet dankend
Glööckler gibt das Duzis nur gegen Sex
1:58
Zappalot feiert Frau Vögtlin
Diese 101-Jährige ist eine echte Partykanone
2:24
Zappalot ist gespannt
«First Date» mit einer Pornodarstellerin
1:44
Zappalot lacht nur halbherzig
SRF-Bucheli muss noch an seinen Witzen feilen
1:00
Er ist zu viel für Zappalot
Sein Übereifer tut schon beim Zuschauen weh
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen