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Zappalot
Zappalot: Diese Greta schreibt sich mit C
Flirtalarm bei Zappalot
«Ich heisse Greta – mit C»
Zappalot hat sich mal wieder eine Folge «Love Island» reingezogen. Mittlerweile brauchen Zuschauer für die Sendung aber fast schon Untertitel.
Publiziert: vor 5 Minuten
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