Schlecht gelaunt ging Ulrike Folkerts vor 23 Jahren auf eine Party in Berlin. Dann sah sie Katharina Schnitzler und wagte den ersten Schritt. Ihre Liebe hält bis heute an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ulrike Folkerts und Katharina Schnitzler sind seit 23 Jahren ein Paar

Sie lernte die Künstlerin an einer Party in Berlin kennen

Seit 1989 ist sie «Tatort»-Odenthal, aktuell jagte sie Bankomat-Knacker

Fynn Müller People-Redaktor

Am Sonntagabend jagte «Tatort»-Star Ulrike Folkerts (65) als Kommissarin Lena Odenthal einen Geldautomaten-Knacker durch Ludwigshafen. Ihre Figur ist dickköpfig, kompromisslos, eher kühl. Nur in der Liebe hat Kommissarin Odenthal bis heute kein Glück.

Privat sieht das bei der Schauspielerin anders aus. Seit vielen Jahren ist Folkerts mit der Künstlerin Katharina Schnitzler (63) zusammen. Gegenüber «Bunte» verrät die Schauspielerin, wie sie sich damals kennengelernt haben.

So verliebten sie sich

Alles begann auf einem Fest. «Ich war in Berlin auf einer Party», erinnert sich die Schauspielerin. Ihre Laune sei im Keller gewesen. Wegen einer bevorstehenden OP konnte sie nicht drehen. Eigentlich wollte sie an diesem Abend überall sein, nur nicht dort. «Und da habe ich sie gesehen. Es hat mich voll erwischt.» Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. Folkerts machte den ersten Schritt. «Da musste ich all meinen Mut zusammennehmen.»

Das war vor 23 Jahren. Mittlerweile wohnen die beiden zusammen im Berliner Stadtteil Wedding. «Wir wachen jeden Morgen auf und sind glücklich, dass wir diesen Moment hatten», schwärmt Folkerts.

Privat schwebt sie auf Wolke sieben. Und auch im Job gibt die Schauspielerin Gas. Seit 1989 ermittelt sie als Lena Odenthal in Ludwigshafen und ist damit die dienstälteste Ermittlerin der «Tatort»-Reihe.

Am Sonntagabend lief der neue Fall. Odenthal und ihre Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) klären den Tod eines Geldautomaten-Knackers auf. Die Spur führt zu einer polizeibekannten Jugendgang und einem aggressiven Streetworker.