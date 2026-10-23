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Blonder Bob ade
So sah Sandra Boner am Abend nicht mehr aus

Zwischen zwei «Meteo»-Sendungen verschwindet Sandra Boner in der Maske und kommt als neue Person zurück. Die SRF-Wetterfrau wechselt am Dienstag innert sieben Stunden von Blond zu Braun.
Publiziert: 11:03 Uhr
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