Star-Trompeter bricht live im TV zusammen

Schock bei ORF-Live-Show: Trompeter Toni Maier erleidet während «Mei liabste Weis» offenbar einen Herzinfarkt. So geht es ihm nach dem Schock.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trompeter Toni Maier (77) bricht bei ORF-Show zusammen

Er hatte offenbar einen Herzinfarkt während eines Auftritts

Zwischenfall um 21.30 Uhr, Maier ist wieder wohlauf War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bange Momente für TV-Zuschauer und Studiogäste bei ORF: Am Samstagabend brach Trompeter Toni Maier (77) bei der Volksmusiksendung «Mei liabste Weis» unvermittelt zusammen.

Laut der österreichischen «Kronen-Zeitung» hat der Musiker wohl einen Herzinfarkt erlitten, als er gerade ein neues Stück intonierte. Maier griff sich ans Herz. «Mein Defibrillator hat sich eingeschaltet», sagte er noch, bevor ihm Sanitäter zu Hilfe eilten.

Um 21.30 Uhr dann die Entwarnung: Maier sei in besten Händen und wieder wohlauf, sagte Moderator Franz Posch (72). Der Solo-Trompeter aus der Steiermark ist in Österreich seit Jahrzehnten eine feste Grösse im Fernsehen und bei Live-Auftritten.

Das sagt Toni Maier

Am Sonntag spricht der Trompeter mit der «Kronen Zeitung» über den Vorfall. «Es ist unglaublich. Ich habe seit zehn Jahren einen Defibrillator eingebaut. Gerade als ich den letzten Ton spielen wollte, machts dreimal einen Klescher», so Maier.

Das implantierte Gerät gab plötzlich mehrere Stromstösse ab – ein dramatischer Moment, der auch im Fernsehen zu hören war. Moderator Franz Posch reagierte geistesgegenwärtig und rief umgehend medizinische Hilfe. «Mein Spiel ist ja besonders. Durch die Anstrengung, vielleicht auch die Verkabelung, hat sich der Defi gemeldet. Weiss eh, was das für ein Stromschlag war!», erklärt der Volksmusiker.

Die Rettungskräfte trafen innerhalb von zehn Minuten ein und brachten den Musiker ins Spital nach Graz. Sein Bewusstsein habe er dabei nicht verloren. «So weit ist alles wieder in Ordnung, danke, es geht mir gut.» Er befindet sich nun zu Hause in seinem Heimatort Bärnbach. «Ich hau mich jetzt ins Bett und geb a Ruah!.»