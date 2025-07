SRF speckt ab – was bleibt fürs Sommerprogramm?

1/5 «Geissentour – Jetzt meckern wir» von 2023 mit Nicole Berchtold wurde neu aufbereitet. Foto: SRF/René Alfeld

Darum gehts SRF setzt Rotstift an: Sommerprogramm reduziert, Sportevents bleiben

Zuschauer können für Wunschfilme abstimmen, neue Staffeln und Serien geplant

Vier Folgen von «Büssis Sommerlacher» und sechs Donnerstage mit Schweizer Komikern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Regula Elsener, Redaktorin «Tele»

Sommer, Sonne – und Flaute am TV. Derzeit wimmelt es auf allen Sendern nur so von Wiederholungen. Die breite Masse lässt sich im Juli und August erfahrungsgemäss höchstens mal für einen Sportevent vor den Bildschirm locken. Das weiss auch SRF. Wobei dieses Jahr der Rotstift besonders stark angesetzt wird: Das «Retro Quiz» ist ebenso gestrichen wie die «Club»-Sommerserie (natürlich auch die Serien des Ende Juni abgesetzten «G & G»).

SRF bedauere diese Programmentscheide, heisst es auf Anfrage von TELE: «Aufgrund der angespannten finanziellen Situation müssen wir unsere Mittel aber noch stärker auf die nutzungsstarken Zeiten konzentrieren.» Wobei das nicht bedeutet, dass SRF sieben Wochen lang das Testbild sendet. «Wir bieten im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten dennoch ein spannendes Programm», wird betont.

Auf Sportfans trifft das mit Sicherheit zu: Sie werden mit der Fussball-EM der Frauen, diversen Schwingfesten, der Schwimm-WM, der Beachvolleyball-EM, Leichtathletik «Weltklasse Zürich» etc. bestens versorgt. Dazu gibts mittwochs Dok-Wiederholungen wie «Wahnsinn am Everest», «Das Expeditionsteam» und Serien wie «Cry Wolf» (8./9. 7., SRF 2) und den «Donnschtig-Jass». TELE hat hier noch weitere TV-Tipps!

Mein Wunschfilm

Die Zuschauer können bis kurz vor Ausstrahlung am Samstagabend für ihren Wunschfilm auf srf.ch/meinwunschfilm abstimmen. Zur Auswahl stehen pro Kategorie drei Filme.

Musikfilme am Sa., 12. Juli, 20.10 Uhr, SRF1

• «Elvis»: die Geschichte des King of Rock’n’Roll mit Austin Butler und Tom Hanks

• «Evita»: Kino-Epos mit der Pop-Ikone Madonna

• «Tina»: mitreissende Doku über Tina Turners Leben

Familienfilme am Sa., 19. Juli, 20.10 Uhr, SRF1

• «Der Nachname»: streitlustiger deutscher Kinohit mit Christoph Maria Herbst, Iris Berben u.a.

• «Wanda mein Wunder»: witzig-provokante Sicht einer Gastarbeiterin auf die Schweizer Wohlstandsgesellschaft

• «Monsieur Claude und seine Töchter»: legendäre Multikulti-Komödie aus Frankreich

Büssis Sommerlacher

Mo., 4., 11., 18. und 25. August, 20.05 Uhr, SRF1

Stefan Büsser schaut mit Gästen zurück auf die grössten Schweizer Comedy- und Kabarett-Momente:

• «Die gemeinsten Streiche mit der versteckten Kamera» – zu Gast: Heino Orbini u.a.

• «Die geilsten Comedy-ShowMomente im TV» – zu Gast: Frank Baumann u.a.

• «Die unvergesslichsten Figuren» mit Fabian Unteregger und Regula Esposito

• «Die besten Sketche aller Zeiten» mit Birgit Steinegger und Viktor Giacobbo

SRF bi de Lüt: Wunderland

«Die Geissentour – Jetzt meckern wir!», Fr., 4., 11., 18. und 25. Juli, 20.05 Uhr, SRF1

Zwei freche Geissen führen die Moderatorin Nicole Berchtold mit einer ordentlichen Portion Sturheit an die schönsten Ecken der Schweiz. Humorvolle Neuinterpretation der Reihe von 2023.

Donat auf Achse

Teile 1–3: Mi., 6.8., 20.05 Uhr, SRF1

Teile 4+5: So., 10.8., 20.05, SRF1

Teile 6–8: Mi., 13.8., 20.05, SRF1

Was bewegt die Schweiz im Alltag? Wie leben, lieben, hoffen oder zweifeln wir? Donat Hofer reist zum zweiten Mal durch die Schweiz und trifft «Menschen mitten im Moment – ungeplant, authentisch, berührend», wie SRF ankündigt. In Folge 1 sind das Regula und Ueli, die eine offene Ehe als Swinger leben – frei und voller Vertrauen. Und die 80-jährige Marianne mit ihrem 60-jährigen Partner Kurt: Aus Liebe wünscht sie ihm eine Jüngere.



Sommerserien: Schweiz Aktuell

Mo. bis Fr., 19 Uhr, SRF1



14. bis 18. Juli: Beste Aussichten

Mario Torriani zieht es an Orte, die für «Aussicht» stehen: der RocheTower in Basel, Schloss Tarasp, der Pilatus, die Kleinseilbahn im Kanton Nidwalden sowie ein Seilpark.

21. bis 25. Juli: Einsatz im Sommer

Oceana Galmarini begleitet unterschiedlichste Menschen bei ihren speziellen Einsätzen: etwa den Alpdoktor für Vieh oder Freiwillige an Grossveranstaltungen

28. Juli bis 1. August: Seen

Sabine Dahinden ist beim Wasserskilift Estavayer, am unterirdischen See Saint-Léonard, in einer Bootswerft im Aargau oder bei den Ruderern am Rotsee. Es geht um weit mehr als um nasses Sommervergnügen.

4. bis 8. August: St.-Gallen-Reise

Pascal Schmitz stellt das «Zufallsprodukt St. Gallen» näher vor. Denn entstanden ist der Kanton 1803 durch die sogenannte Mediationsakte von Napoleon I. Über die Jahrhunderte sind die Regionen inzwischen aber zusammengewachsen.

Sommerlacher

Do., 10., 17., 24. und 31. Juli, 7. und 14. August, 22.25 Uhr, SRF1

Noch mehr zum Lachen: SRF zeigt an sechs Donnerstagen Ausschnitte aus erfolgreichen Bühnenprogrammen von Schweizer Komikerinnen und Komikern. Zu sehen sind: die «Ex-Freundinnen», «Riklin & Schaub», Anet Corti, Sven Ivanić, Bettina Dieterle sowie Renato Kaiser.

Einfach Retour

Fr., 8., 15., 22. und 29. August, 20.05 Uhr, SRF1

In der neuen Staffel «Einfach Retour» wird Jan Fitze wieder an vier fremden Orten in Europa ausgesetzt und muss innert sieben Tagen zurück nach Zürich gelangen. Ohne Plan und ohne digitale Hilfe.