Verstörende Szenen in der neuen RTL-Reality-Show «Prominent verwandt»: Weil ihre Mutter nicht eine Strickleiter hochklettern kann, geht Anya Elsner auf absolute Distanz. Und bringt damit ihr Mami zur Verzweiflung.

Darum gehts In «Prominent verwandt» verweigert Anya Elsner ihrer Mutter Katrin nach einer Challenge Nähe

Nach der Trennung der Eltern gab Anya ihrer Mutter die Schuld und brach für zweieinhalb Jahre den Kontakt ab

Zuschauer kritisieren Anyas Verhalten, Katrin sagt später, die Show habe zur Annäherung beigetragen

Michel Imhof Teamlead People

Schon bei «Germany's Next Topmodel» und im Dschungelcamp eckte Anya Elsner (22) an. Nun sorgt sie in der Show «Prominent verwandt» erneut für Zoff. Ihr eiskalter Umgang mit Mutter Katrin (48) löst bei den Zuschauern Kopfschütteln aus.

Eigentlich sei Anya ein «absolutes Mamakind» gewesen, sagt Katrin. Doch in der Pubertät änderte sich alles. Der Wendepunkt war die Trennung der Eltern: «Das hat mir so mein Herz rausgerissen», sagt Anya über den Auszug ihres Vaters. Gemäss Aussagen ihrer Mutter ist dieser ihr mehrfach fremdgegangen, deshalb musste sie den Schlussstrich ziehen.

«Es hat sich für mich so angefühlt, als wäre sie gestorben»

Anya gibt ihrer Mutter danach die Schuld – und bricht den Kontakt für zweieinhalb Jahre ab. «Diese Ablehnung vom eigenen Kind ist hart», erinnert sich Katrin. Ihre Tochter bereut die Funkstille nicht. «Ich musste erst mal gucken, dass es mir gut geht. Und da war ich meine erste Priorität.» Diese Zeit war für ihre Mutter so schlimm, dass sie sogar eine Trauergruppe aufsuchte. «Es hat sich für mich so angefühlt, als wäre sie gestorben», so Katrin Elsner unter Tränen.

Jetzt kämpfen Mutter und Tochter gemeinsam in Südafrika um bis zu 100'000 Euro Preisgeld. Obwohl sich die beiden erst ein halbes Jahr vor den Dreharbeiten wieder annäherten, fehlt von Harmonie beim Einzug in die Villa jede Spur.

Mutter kam nicht die Strickleiter hoch – für Anya ein No-Go

Bereits am ersten Tag müssen Mutter und Tochter bei einer Challenge eine Strickleiter hochklettern. Weil Katrin die Übung nicht schafft, brechen sie ab. Bei Anya gehen die Emotionen durch: «Vertrauen ist halt einfach weg jetzt wieder», sagt sie danach und zeigt ihrer Mutter im Haus die kalte Schulter. Katrin weint aus Angst, ihre Tochter erneut zu verlieren. Selbst als die Mitstreiter Anya auffordern: «Nimm deine Mama doch jetzt in den Arm», reagiert sie nicht.

«Mir ist bewusst, dass Anya oft nur an sich denkt. Anya geht über Leichen. Und ich bin eine der Leichen», sagt Mama Katrin unter Tränen im Interview. Wieso sie so eiskalt sei, wisse sie nicht. «Ich habe nur sie. Und ich will sie nicht verlieren.»

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Shitstorm für Anya Elsner

Bei den Zuschauern sorgt Anyas Verhalten für totales Unverständnis. Unter einem Instagram-Post zur Folge ist der Tenor klar: «Ganz viel Liebe für die Mama von Anya. Wie kann man so mit seiner Mama umgehen», schreibt ein User. Ein anderer meint: «Wenn du eine Tochter wie Anya hast, brauchst du keine Feinde.» In einem Video nimmt Katrin ihre Tochter mittlerweile jedoch in Schutz: «Wir verstehen uns mittlerweile sehr, sehr gut und dieses Format hat uns geholfen, wieder zueinander zu finden.»