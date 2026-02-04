Christine Theiss' neue Abnehm-Show läuft auf Youtube

Statt «The Biggest Loser» gibt es 2026 «The Boot Villa»: Christine Theiss und Ramin Abtin helfen sechs Teilnehmenden auf Naxos beim Abnehmen. Der Youtube-Kanal zählt bislang allerdings lediglich 3600 Abonnenten.

Passend zu den Neujahrsvorsätzen vieler, lief im noch frischen Jahr auf dem deutschen TV-Sender Sat.1 im Januar jeweils die Abnehmshow «The Biggest Loser». Nicht aber so 2026, wo die Sendung pausiert. Abnehmwillige, die sich durch die Sendung inspiriert fühlen, müssen aber dennoch nicht auf die einstigen Kickbox-Weltmeister Christine Theiss (45) und Ramin Abtin (53) verzichten. Die beiden lancierten bereits im vergangenen Jahr ihr eigenes Abnehmformat, welches den Titel «The Boot Villa» trägt und auf Youtube ausgestrahlt wird.

Wie auch in der TV-Sendung, werden die übergewichtigen Teilnehmenden auf der griechischen Insel Naxos untergebracht, wo sie mit viel Sport und einer Ernährungsumstellung den Pfunden den Kampf ansagen. Die Dreharbeiten fanden bereits im Herbst statt, wie Theiss im Januar auf Instagram erklärte.

«Wir haben viel weniger gekürzt»

Insgesamt sechs Teilnehmende wollen ihr Leben mit Hilfe von Abtin und Theiss ändern. Die Zuschauer sollen gemäss Theiss viel näher am Geschehen sein, als bei «The Biggest Loser» selbst. «Wir haben viel weniger gekürzt. Wir nehmen euch viel mehr mit zu dem, was hinter den Kulissen passiert, ihr seid bei jeder einzelnen Sporteinheit dabei, ihr bekommt mit, was die Kandidaten essen, ihr seid bei den Gesprächen viel intensiver dabei. Ihr werdet nichts verpassen».

https://www.youtube.com/watch?v=GQYfO7mA69Q&list=PLAHJ11RvmmSOqRYtTybwh1DfRYzmYDGRu&index=17

In den Kommentaren unter den bisher bereits 16 veröffentlichten Folgen sind hauptsächlich positive Stimmen zu finden. An die Zahlen vom Originalformat kommt «Boot Villa» derzeit allerdings noch nicht ran, lediglich 3600 Abonnenten (Stand Mittwoch, 4. Februar, 18 Uhr) zählt der Youtube-Kanal bisher.

Christine Theiss führte seit 2012 als Moderatorin und Coach durch «The Biggest Loser» Ramin Abtin stiess nur ein Jahr später als Coach dazu.