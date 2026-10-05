Lebenslänglich für «American Idol»-Kandidat

Lebenslang ohne Bewährung: Der frühere «American Idol»-Kandidat Caleb Flynn ist in den USA wegen Mordes an seiner Frau verurteilt worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Caleb Flynn erhielt lebenslang ohne Bewährung

Er soll Ehefrau Ashley im Bett erschossen haben

Flynn bestreitet die Tat, doch SMS mit seiner Geliebten belasten ihn schwer

Gabriel Knupfer Redaktor News

Ein Mordprozess sorgt in den USA für Aufsehen. Am Montag verurteilte ein Richter den ehemaligen Musikpastor und «American Idol»-Kandidaten Caleb Flynn (40) zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung.

Laut Anklage erschoss Flynn seine Ehefrau Ashley (†37) im Bett, um ein neues Leben mit seiner Geliebten (24) anzufangen. Danach täuschte er einen Einbruch vor. Die beiden kleinen Töchter schliefen bei der Tat in ihren Zimmern, wie die «NY Post» berichtet.

Flynn beharrt auf Unschuld

Vor der Urteilsverkündung zeigte sich Flynn in Tränen aufgelöst und beteuerte seine Unschuld. «Ich habe meine Frau nicht getötet», sagte er. «Ich werde für meine Unschuld kämpfen, solange Gott es mir erlaubt, denn ich habe meine Frau nicht getötet.»

Die Ermittler schlossen einen Einbruch hingegen aus. Sie fanden über 100'000 Textmitteilungen zwischen Flynn und seiner Geliebten. Darin schrieb Flynn unter anderem, dass er seine Frau hasse. Stunden vor dem Mord soll Flynn eine SMS geschickt haben: «Ich entscheide mich für dich. Ich bin frei. Morgen werde ich handeln.»

Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. Die Ermittler bewiesen jedoch: Flynn bewegte sich im Haus. Laut eigenen Angaben will er aber neben seiner Frau geschlafen haben, als die Tat geschah.