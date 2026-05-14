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So reagiert Veronica Fusaro auf das ESC-Aus
Schweiz nicht im Final dabei
So reagiert Veronica Fusaro auf das ESC-Aus
Bitterer Abend für die Schweiz: Veronica Fusaro schafft es nicht in den ESC-Final.
Publiziert: 14.05.2026 um 23:25 Uhr
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Aktualisiert: 14.05.2026 um 23:26 Uhr
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