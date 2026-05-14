Darum gehts
- Zweites ESC-Halbfinale ab 21 Uhr live im Ticker
- Veronica Fusaro tritt für die Schweiz mit dem Song «Alice» an
- Die Schweizerin hat im Halbfinale die Startnummer 7
Langweilige Ballade
Ich nehme es zurück: Es gibt doch ein paar Balladen dieses Jahr. Lettland präsentiert eine solche dieses Jahr. Atvara singt den Song «Ēnā». Auch sie sind ein direkter Konkurrent von uns heute. Laut den Wettbüros nur wenige Plätze vor der Schweizerin. Die holen wir uns heute!
Auftritt der Schweizerin im Video
Für alle die es verpasst haben, kommt hier nochmal der Auftritt von Veronica Fusaro im Video. Viel Spass! Ich finde, er ist ihr wirklich sehr gelungen.
Horror-Song vom Gastgeber
Auch Österreich kann sich zurücklehnen. Als Gastgeberland sind sie direkt für das grosse Finale qualifiziert. Trotzdem zeigt Cosmo jetzt seinen Song «Tanzschein». Meiner Meinung nach einer der schwächsten Nummern dieses Jahr. Der wird untergehen am Samstag. Oh je …
Wieder ein direkter Konkurrent
Auch Zypern ist laut den Wettbüros ein direkter Gegner von uns. Antigoni präsentiert den Party-Song «Jalla». Da fand ich unsere Nummer besser.
Emotionaler Abschluss
Ui! Am Ende fehlt unserer Schweizerin fast bisschen die Stimme. Aber das zeigt Emotionen. Sie wird mit tosendem Applaus verabschiedet. Ich finde, das muss fürs Finale reichen. Ihr Gitarren-Solo war der Hammer!
Requisiten scheinen alle da zu sein!
Bei den Proben gabs noch Drama um die Bühnen-Requisiten von Fusaro. Jetzt scheint aber alles zu sitzen. Das ist ein Mega-Auftrit!
Die Töne sitzen!
Die Inszenierung kommt im TV richtig gut! Wow! Das muss noch mit dem Finalticket belohnt werden. Auch die Töne sitzen. Sorry, aber das ist bis jetzt einer der besten Auftritte für mich. Ganz klar!
Wichtige Message
Veronica Fusaro singt in ihrem Song gegen Gewalt gegen Frauen. Wichtige Message! Toi, Toi, Toi! Du packst das.
Hopp Schwiiz!
Jetzt gilt es ernst: Veronica Fusaro will für uns das Finalticket klarmachen. Go, Go, Go, Veronica. Du packst das! Wir drücken die Daumen. Unsere Reporterin Karin Frautschi schickt uns ein Foto von der Watchparty des Fanclubs.
Direkter Konkurrent ist dran
Glaubt man den Wettquoten, dann ist Armenien ein ganz heisser Konkurrent von der Schweiz. Die sind jetzt an der Reihe. Simón präsentiert seinen Song «Paloma Rumba».