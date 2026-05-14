Langweilige Ballade

Ich nehme es zurück: Es gibt doch ein paar Balladen dieses Jahr. Lettland präsentiert eine solche dieses Jahr. Atvara singt den Song «Ēnā». Auch sie sind ein direkter Konkurrent von uns heute. Laut den Wettbüros nur wenige Plätze vor der Schweizerin. Die holen wir uns heute!