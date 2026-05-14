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Fusaro floppt bei Wettbüros
Holt sich die Schweiz heute das ESC-Finalticket für den Samstag?

Heute gilt es ernst für die Schweiz: Veronica Fusaro tritt mit ihrem Song «Alice» im zweiten ESC-Halbfinale an und kämpft dort um das Finalticket für Samstag. Im Blick-Ticker bist du live dabei.
Publiziert: 20:11 Uhr
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Will für die Schweiz ins ESC-Finale einziehen: Veronica Fusaro.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zweites ESC-Halbfinale ab 21 Uhr live im Ticker
  • Veronica Fusaro tritt für die Schweiz mit dem Song «Alice» an
  • Die Schweizerin hat im Halbfinale die Startnummer 7
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor
20:47 Uhr
vor 1 Minute

Langweilige Ballade

Ich nehme es zurück: Es gibt doch ein paar Balladen dieses Jahr. Lettland präsentiert eine solche dieses Jahr. Atvara singt den Song «Ēnā». Auch sie sind ein direkter Konkurrent von uns heute. Laut den Wettbüros nur wenige Plätze vor der Schweizerin. Die holen wir uns heute!

vor 3 Minuten

Auftritt der Schweizerin im Video

Für alle die es verpasst haben, kommt hier nochmal der Auftritt von Veronica Fusaro im Video. Viel Spass! Ich finde, er ist ihr wirklich sehr gelungen.

Der Halbfinal-Auftritt von Veronica Fusaro im Video
0:10
Reicht es fürs Finale?Der Halbfinal-Auftritt von Veronica Fusaro im Video
vor 6 Minuten

Horror-Song vom Gastgeber

Auch Österreich kann sich zurücklehnen. Als Gastgeberland sind sie direkt für das grosse Finale qualifiziert. Trotzdem zeigt Cosmo jetzt seinen Song «Tanzschein». Meiner Meinung nach einer der schwächsten Nummern dieses Jahr. Der wird untergehen am Samstag. Oh je …

vor 7 Minuten

Wieder ein direkter Konkurrent

Auch Zypern ist laut den Wettbüros ein direkter Gegner von uns. Antigoni präsentiert den Party-Song «Jalla». Da fand ich unsere Nummer besser.

vor 13 Minuten

Emotionaler Abschluss

Ui! Am Ende fehlt unserer Schweizerin fast bisschen die Stimme. Aber das zeigt Emotionen. Sie wird mit tosendem Applaus verabschiedet. Ich finde, das muss fürs Finale reichen. Ihr Gitarren-Solo war der Hammer!

vor 15 Minuten

Requisiten scheinen alle da zu sein!

Bei den Proben gabs noch Drama um die Bühnen-Requisiten von Fusaro. Jetzt scheint aber alles zu sitzen. Das ist ein Mega-Auftrit!

vor 16 Minuten

Die Töne sitzen!

Die Inszenierung kommt im TV richtig gut! Wow! Das muss noch mit dem Finalticket belohnt werden. Auch die Töne sitzen. Sorry, aber das ist bis jetzt einer der besten Auftritte für mich. Ganz klar!

vor 17 Minuten

Wichtige Message

Veronica Fusaro singt in ihrem Song gegen Gewalt gegen Frauen. Wichtige Message! Toi, Toi, Toi! Du packst das.

vor 18 Minuten

Hopp Schwiiz!

Jetzt gilt es ernst: Veronica Fusaro will für uns das Finalticket klarmachen. Go, Go, Go, Veronica. Du packst das! Wir drücken die Daumen. Unsere Reporterin Karin Frautschi schickt uns ein Foto von der Watchparty des Fanclubs.

vor 24 Minuten

Direkter Konkurrent ist dran

Glaubt man den Wettquoten, dann ist Armenien ein ganz heisser Konkurrent von der Schweiz. Die sind jetzt an der Reihe. Simón präsentiert seinen Song «Paloma Rumba».

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