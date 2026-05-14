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«Nicht sicher, ob das fürs Finale reicht»
2:33
Blick-ESC-Experte Michel Imhof:«Nicht sicher, ob das fürs Finale reicht»

Fusaro floppt bei Wettquoten
Holt sich die Schweiz heute das ESC-Finalticket für den Samstag?

Heute gilt es ernst für die Schweiz: Veronica Fusaro tritt mit ihrem Song «Alice» im zweiten ESC-Halbfinale an und kämpft dort um das Finalticket für Samstag. Im Blick-Ticker bist du live dabei.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Will für die Schweiz ins ESC-Finale einziehen: Veronica Fusaro.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zweites ESC-Halbfinale ab 21 Uhr live im Ticker
  • Veronica Fusaro tritt für die Schweiz mit dem Song «Alice» an
  • Die Schweizerin hat im Halbfinale die Startnummer 7
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Fynn MüllerPeople-Redaktor
vor 23 Minuten

Das sagt die Blick-Community

Jetzt seid ihr gefragt: Schafft die Schweiz heute den Einzug ins grosse Finale am Samstag? Stimmt jetzt ab.

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vor 9 Minuten

«Habe Respekt vor dem Resultat»

Wir haben noch ein Video-Interview mit Veronica Fusaro unmittelbar vor dem grossen Auftritt. Einerseits freue sie sich extrem fest. Anderseits habe sie auch Respekt vor dem Resultat. Das kommt gut! Wir zeigen es den Buchmachern.

Wenn ihr das gelingt, ist Veronica Fusaro «happy»
0:44
Interview vor Halbfinale:Wenn ihr das gelingt, ist Veronica Fusaro «happy»
vor 11 Minuten

Wird die Moderation heute besser?

Beim ersten Halbfinale waren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski noch etwas holprig unterwegs. «Die Moderation war nicht so gut wie in Basel», sagt unser ESC-Experte Michel Imhof. Na gut: Sandra Studer und Hazel Brugger haben die Messlatte auch ziemlich hoch gelegt.

ESC-Experte Michel Imhof mit dem Halbfinal-Fazit
2:45
«Das hat noch Luft nach obe»:ESC-Experte Michel Imhof mit dem Halbfinal-Fazit
vor 30 Minuten

Schweiz hat die Startnummer 7

Bulgarien wird das zweite Halbfinale eröffnen. Veronica Fesaro wird als Siebte antreten. Hier zur Übersicht die komplette Startliste: 

  1. für Bulgarien singt Dara «Bangaranga»
  2. für Aserbaidschan singt Jiva «Just Go»
  3. für Rumänien singt Alexandra Căpitănescu «Choke Me»
  4. für Luxemburg singt Eva Marija «Mother Nature»
  5. für Tschechien singt Daniel Zizka «Crossroads»
  6. für Armenien singt Simón «Paloma Rumba»
  7. für die Schweiz singt Veronica Fusaro «Alice»
  8. für Zypern singt Antigoni «Jalla»
  9. für Lettland singt Atvara «Ēnā»
  10. für Dänemark singt Søren Torpegaard Lund «Før vi Går Hjem»
  11. für Australien singt Delta Goodremden «Eclipse»
  12. für die Ukraine singt Leléka «Ridnym»
  13. für Albanien singt Alis «Nân»
  14. für Malta singt Aidan «Bella»
  15. für Norwegen singt Jonas Low «Ya Ya Ya»

vor 37 Minuten

Wettbüros schreiben Schweizerin ab

Schaut man sich die aktuellen Wettquoten an, scheiden diese fünf Länder heute am wahrscheinlichsten aus:

  • Aserbaidschan – ca. 86 Prozent Wahrscheinlichkeit fürs Ausscheiden
  • Luxemburg – ca. 67 Prozent
  • Armenien – ca. 64 Prozent
  • Schweiz – ca. 57 Prozent
  • Lettland – ca. 56 Prozent

Direkt an der Grenze sind Norwegen und Zypern. Sind das also die Länder, die es heute zu schlagen gilt? Wir werden sehen. 

vor 42 Minuten

Herzlich willkommen

Um 21 Uhr gehts in Wien los. Das zweite Halbfinale steht an. Veronica Fusaro (29) wird für die Schweiz mit der Startnummer 7 antreten. Überzeugt sie Publikum und Jury und sichert den siebten ESC-Finaleinzug in Serie?

Ende des Livetickers
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