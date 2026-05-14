Darum gehts
- Zweites ESC-Halbfinale ab 21 Uhr live im Ticker
- Veronica Fusaro tritt für die Schweiz mit dem Song «Alice» an
- Die Schweizerin hat im Halbfinale die Startnummer 7
Das sagt die Blick-Community
Jetzt seid ihr gefragt: Schafft die Schweiz heute den Einzug ins grosse Finale am Samstag? Stimmt jetzt ab.
«Habe Respekt vor dem Resultat»
Wir haben noch ein Video-Interview mit Veronica Fusaro unmittelbar vor dem grossen Auftritt. Einerseits freue sie sich extrem fest. Anderseits habe sie auch Respekt vor dem Resultat. Das kommt gut! Wir zeigen es den Buchmachern.
Wird die Moderation heute besser?
Beim ersten Halbfinale waren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski noch etwas holprig unterwegs. «Die Moderation war nicht so gut wie in Basel», sagt unser ESC-Experte Michel Imhof. Na gut: Sandra Studer und Hazel Brugger haben die Messlatte auch ziemlich hoch gelegt.
Schweiz hat die Startnummer 7
Bulgarien wird das zweite Halbfinale eröffnen. Veronica Fesaro wird als Siebte antreten. Hier zur Übersicht die komplette Startliste:
- für Bulgarien singt Dara «Bangaranga»
- für Aserbaidschan singt Jiva «Just Go»
- für Rumänien singt Alexandra Căpitănescu «Choke Me»
- für Luxemburg singt Eva Marija «Mother Nature»
- für Tschechien singt Daniel Zizka «Crossroads»
- für Armenien singt Simón «Paloma Rumba»
- für die Schweiz singt Veronica Fusaro «Alice»
- für Zypern singt Antigoni «Jalla»
- für Lettland singt Atvara «Ēnā»
- für Dänemark singt Søren Torpegaard Lund «Før vi Går Hjem»
- für Australien singt Delta Goodremden «Eclipse»
- für die Ukraine singt Leléka «Ridnym»
- für Albanien singt Alis «Nân»
- für Malta singt Aidan «Bella»
- für Norwegen singt Jonas Low «Ya Ya Ya»
Wettbüros schreiben Schweizerin ab
Schaut man sich die aktuellen Wettquoten an, scheiden diese fünf Länder heute am wahrscheinlichsten aus:
- Aserbaidschan – ca. 86 Prozent Wahrscheinlichkeit fürs Ausscheiden
- Luxemburg – ca. 67 Prozent
- Armenien – ca. 64 Prozent
- Schweiz – ca. 57 Prozent
- Lettland – ca. 56 Prozent
Direkt an der Grenze sind Norwegen und Zypern. Sind das also die Länder, die es heute zu schlagen gilt? Wir werden sehen.
Herzlich willkommen
Um 21 Uhr gehts in Wien los. Das zweite Halbfinale steht an. Veronica Fusaro (29) wird für die Schweiz mit der Startnummer 7 antreten. Überzeugt sie Publikum und Jury und sichert den siebten ESC-Finaleinzug in Serie?