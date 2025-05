Saskia Schär Redaktorin People

Das erste ESC-Halbfinale in Basel ist durch. Freuen dürfen sich Norwegen, Albanien, Schweden, Island, die Niederlande, Polen, San Marino, Estland, Portugal und die Ukraine. Die Zuschauenden nicht überzeugen konnten Slowenien, Belgien, Aserbaidschan, Kroatien und Zypern. Was hingegen überzeugt ist die Schweizer Note, die die Veranstalter und die beiden Hosts, Hazel Brugger und Sandra Studer in die Sendung gebracht haben.

Es ist ihnen gelungen, die klischeehaften Bilder der Schweiz mit einem Augenzwinkern aufzugreifen. Sei dies in der Moderation selbst oder auch in den beiden musikalischen Beiträgen. So startete die Show mit einer Jodel-Version von Nemos «The Code», die moderne und traditionell schweizerische Klänge harmonisch verband. Sandra Studer konnte ihr musikalisches Talent im Musical-Song «Made in Switzerland» zeigen, welches mit Humor die Errungenschaften der Schweiz erzählt, inklusive Willhelm Tell, der in diesem Fall jedoch von der Schwedin Petra Mede verkörpert wurde, die den ESC im vergangenen Jahr moderierte.

0:13 Heimliche Stars des Abends: Moderationsduo wird für Song im ESC-Halbfinale gefeiert

Technikprobleme bei Auftritt von Zoë Më

Trotz einer gelungenen Show bleibt ein kleiner Wermutstropfen: ausgerechnet bei der Performance von Zoë Më kam es zu kleinen technischen Problemen mit der Kamera. Die Schweiz ist als Vorjahressiegerin allerdings sowieso für das grosse Finale am Samstag qualifiziert, der kleine Kamera-Ausfall hat daher also keine Konsequenzen.

Zoë Më nimmt die Panne gelassen. «Ich habe davon nichts bemerkt», sagte sie nach dem Auftritt. «Wenn ich performe, bin ich einfach im Song und versuche an nichts zu denken. Es gibt immer Sachen, die schieflaufen können, aber als Artist versuche ich einfach nur, meine Bestleistung zu geben.»

13.05.2025, 19:55 Uhr 13.05.2025, 23:33 Uhr 13.05.2025, 23:33 Uhr Das war es für heute Das erste Halbfinale ist durch, zehn weitere Finalisten sind damit gefunden. Am Donnerstag sind wir für das zweite Halbfinale mit einem Liveticker zurück. Bis dahin gibt es alle News rund um den ESC hier. Vielen Dank fürs Mitlesen und eine gute Nacht wünschen wir! 13.05.2025, 23:28 Uhr 13.05.2025, 23:28 Uhr Aus ist der Traum Für Slowenien, Belgien, Aserbaidschan, Kroatien und Zypern ist das ESC-Märchen ausgeträumt. Weiter geht es am Donnerstag mit dem zweiten Halbfinale. 13.05.2025, 23:25 Uhr 13.05.2025, 23:25 Uhr Die Entscheidung ist gefallen Norwegen, Albanien, Schweden, Island, die Niederlande, Polen, San Marino, Estland, Portugal und die Ukraine ziehen ins Finale ein. 13.05.2025, 23:24 Uhr 13.05.2025, 23:24 Uhr Der letzte Final-Platz geht an ... ... Ukraine. 13.05.2025, 23:23 Uhr 13.05.2025, 23:23 Uhr Wer holt sich den letzten Platz? Slowenien, Ukraine, Belgien, Aserbaidschan, Kroatien und Zypern hoffen weiter. Nur einer von ihnen wird es schaffen.

13.05.2025, 23:22 Uhr 13.05.2025, 23:22 Uhr Zweitletzter Platz geht an.... ... Portugal. 13.05.2025, 23:22 Uhr 13.05.2025, 23:22 Uhr Erwartbar Tommy Cash und sein «Espresso Macchiato» sind weiter. Noch zwei Plätze sind frei. 13.05.2025, 23:21 Uhr 13.05.2025, 23:21 Uhr San Marino darf weiter hoffen Mit ihrem «Tutto l'Italia» ziehen die Jungs von San Marino ins Finale. 13.05.2025, 23:20 Uhr 13.05.2025, 23:20 Uhr In High Heels Schneeschippen bringt wohl Glück Polen ist am Samstag ebenfalls dabei. 13.05.2025, 23:20 Uhr 13.05.2025, 23:20 Uhr Halbzeit Die Niederlande sichern sich als fünfte den Einzug ins Finale. Fünf weitere Länder haben noch die Chance. Weitere Einträge laden