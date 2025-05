Israelische Kandidatin Yuval Raphael reagiert auf Anfeindungen am ESC-Eröffnungsevent

Beim grossen ESC-Eröffnungsevent am Sonntag kam es zu Protesten von Pro-Palästina-Aktivisten, Blick berichtete. Dabei wurde die israelische Kandidatin Yuval Raphael (24) angefeindet. Kameras hielten gar fest, wie ein Demonstrant ihr gegenüber die Kehle-durchschneiden-Geste machte. Im jüdischen Wochenmagazin «tachles» äussert sich die 24-Jährige zu dem Vorfall. «Ich habe mich mental vorbereitet. Wir wussten, was im letzten Jahr geschehen ist, und ich wollte vorbereitet hierherkommen.» Der Sonntag war trotz ihrer mentalen Vorbereitung «intensiv und stellenweise beängstigend» gewesen, so die Sängerin weiter.

Halt findet sie bei ihrer Mutter und ihrem Team. Sie seien es auch, die sie daran erinnern, weshalb sie hier sei: «Für die Musik, für die Liebe. Wie das Motto sagt: Wir sind durch Musik vereint. Darauf lege ich den Fokus.» Trotz der Vorkommnisse fühle sie sich in Basel sicher. «Ich vertraue meinem Team und allen, die hinter uns stehen, dass sie uns so viel Sicherheit geben wie möglich. Weil ich mich sicher fühle, kann ich mich voll auf das konzentrieren, was zählt – den Song und die Performance.»