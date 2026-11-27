Gabriel Knupfer Redaktor News

Trauer um Michael Hatzius (†44): «Nach kurzer schwerer Krankheit ist unser geliebter Micha am Mittwoch, dem 25.11.2026, von uns gegangen. In unseren Herzen wird er immer weiterleben», schreibt die Familie des deutschen Puppenspielers in einer Erklärung.

Hatzius war seit 2009 mit der Echse und weiteren Charakteren erfolgreich als Comedian unterwegs, wie das Portal Focus Online schreibt. Durch seine TV-Auftritte im deutschen und Schweizer Fernsehen war er einem breiten Publikum bekannt. 2013 erhielt er den Deutschen Kleinkunstpreis.

Bereits im September sagte der 44-Jährige mehrere Shows aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ab. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt.