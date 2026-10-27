Der ehemalige «DSDS»-Kandidat Jan Wächter kämpft erneut gegen Krebs. 2025 wurde bei ihm ein seltener Nebennierenkarzinom-Tumor entfernt. Jetzt bedrohen Metastasen in der Leber sein Leben.

Darum gehts Jan Wächter, einst Kandidat bei «DSDS», hat erneut Krebs

2025 wurde ein seltener Nebennierentumor entfernt

Nun hat er Lebermetastasen und wird in Heidelberg behandlet

Fynn Müller People-Redaktor

2017 stand Jan Wächter (37) vor der Jury von «Deutschland sucht den Superstar» und überzeugte Pop-Titan Dieter Bohlen (72). «Du kommst auf mich mega sympathisch rüber, du hast gute Oberarme, ein tolles Lachen. Ich finde, du bist eine sehr gute Erscheinung und deine Stimme ist auch okay, um damit zu arbeiten.» Für die Auslands-Recalls reichte es knapp nicht, bei den Top 50 war Schluss.

Acht Jahre später der Schock. 2025 plagen den früheren Versicherungsvertreter starke Rückenschmerzen und Herzstechen. Die Ärzte finden ein Nebennierenkarzinom, der Tumor ist fast so gross wie ein Handball. Jan Wächter sagt gegenüber der «Bild»-Zeitung: «Natürlich war das ein Schock für mich. Ich musste gleich darauf operiert werden, und der Tumor wurde mir in einem mehrstündigen Eingriff herausgeschnitten.» Nebennierenkrebs ist extrem selten, in Deutschland erkranken jährlich nur rund 100 Menschen daran. Die Krankheit ist kaum erforscht, eine Heilung ungewiss.

Rückschlag im Sommer

Nach der Operation folgt eine Tablettentherapie, die als Nebenwirkung den Körper zusätzlich schwächt. Nach einigen Monaten gilt Wächter als krebsfrei. Im Juli kommt der Rückschlag. «Der Krebs ist zurück. Es wurden Metastasen in meiner Leber festgestellt. Inzwischen werde ich an der Uniklinik Heidelberg betreut. Dort wird derzeit geprüft, welche Behandlung für mich am sinnvollsten ist.» Er befindet sich im fortgeschrittensten Stadium IV.

Arbeiten kann er nicht mehr. «Ich lebe derzeit vom Krankentagegeld und habe aufgrund der neuen Diagnose sämtliche Aufträge im Social-Media-Management abgesagt, um mich auf meine Genesung zu konzentrieren.»

Angst vor dem Tod hat er nach eigenen Angaben nicht. «Meine Seele ist noch nicht bereit, zu sterben. Ich sehe meine Krankheit auch als Chance, meinen Horizont zu erweitern.»